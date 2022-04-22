Операция Путина была рассчитана на 96 часов. Россия планировала захватить или ликвидировать Зеленского и поставить вместо него Януковича – Жданов

"Я думаю, что операция была максимально рассчитана на 96 часов, то есть на четверо суток. Первая [стадия] – это высадка десанта в Гостомеле [под Киевом], захват аэродрома и высадка основных сил. То есть я предполагаю, что была десантная дивизия, которая была готова высадиться. Вспомните события в Казахстане. Точно по такому же сценарию [должно было происходить] – массированная высадка десанта и прорыв в правительственный квартал", – сказал Жданов.
Далее, по его словам, планировался захват политического руководства Украины.
"Причем, я так понимаю, для них было неважно, захватить или ликвидировать политическое руководство страны – президента [Владимира] Зеленского и его окружение. Почему? Потому что у них был запасной вариант – [скрывающийся в России беглый президент Виктор] Янукович", – считает Жданов.
Эксперт уточнил, что по его мнению, Янукович должен был занять пост президента Украины.
"Думаю, именно так. Почему? Потому что Россия, особенно [ее президент Владимир] Путин, постоянно подчеркивала его легитимность, а Майдан постоянно называла военным переворотом, то есть ставила под сомнение легитимность существующей власти. А дальше все бы зависело от поведения самого Януковича – либо он остался бы на какой-то срок, либо были бы назначены (скорее всего, были бы назначены) досрочные выборы от его имени, чтобы здесь уже полностью установить марионеточное и политическое руководство, и экономический блок – сформировать правительство", – сказал Жданов.
После отстранения Зеленского от власти Украина и Россия должны были подписать договор о капитуляции Украины, рассказал эксперт.
"Десант за это время берет город полностью под контроль, а потом подтягиваются основные силы, которые, кстати, ехали с парадной формой. И где-то на четвертые сутки – парад на Крещатике", – рассказал Жданов.
Гордон уточнил, планировала ли Россия захватить всю Украину.
"Политическая или стратегическая цель этой войны – это политическое поглощение Украины. Она стояла в 2014 году через федерализацию страны с правом решающего голоса для субъектов федерации, она остается и сегодня. И сейчас если вы почитаете "денацификация", "демилитаризация", "гарантии безопасности" – это же фактически политическое поглощение", – ответил Жданов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня идет 58-й день полномасштабной войны России против Украины. В последние недели Россия занималась перегруппировкой войск и концентрировала их на востоке Украины.
При этом изначально, по данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток.
По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, РФ начинает большую битву за Донбасс, цель которой – захватить Донецкую и Луганскую области Украины в их административных границах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет защищаться и не собирается отдавать свои территории. Он считает, что битва на Донбассе может повлиять на ход всей войны. "Это не значит, что если они, не дай бог, захватят Донбасс, они не пойдут дальше на Киев. Поэтому для нас эта битва важна по многим причинам. Мы должны победить в ней", – сказал глава государства.
22 апреля Россия назвала новую цель войны в Украине. И.о. командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев сказал, что она заключается в захвате Донецкой и Луганской областей, а также юга Украины с целью получения сухопутного коридора в Крым и выхода к Приднестровью – административной единице в составе Молдовы.