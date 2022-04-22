Операция Путина была рассчитана на 96 часов. Россия планировала захватить или ликвидировать Зеленского и поставить вместо него Януковича – Жданов

Жданов: Стратегическая цель этой войны – политическое поглощение Украины. Она стояла в 2014 году, она остается и сегодня Фото: radiosvoboda.org

"Я думаю, что операция была максимально рассчитана на 96 часов, то есть на четверо суток. Первая [стадия] – это высадка десанта в Гостомеле [под Киевом], захват аэродрома и высадка основных сил. То есть я предполагаю, что была десантная дивизия, которая была готова высадиться. Вспомните события в Казахстане. Точно по такому же сценарию [должно было происходить] – массированная высадка десанта и прорыв в правительственный квартал", – сказал Жданов.

Далее, по его словам, планировался захват политического руководства Украины.

"Причем, я так понимаю, для них было неважно, захватить или ликвидировать политическое руководство страны – президента [Владимира] Зеленского и его окружение. Почему? Потому что у них был запасной вариант – [скрывающийся в России беглый президент Виктор] Янукович", – считает Жданов.

Эксперт уточнил, что по его мнению, Янукович должен был занять пост президента Украины.

"Думаю, именно так. Почему? Потому что Россия, особенно [ее президент Владимир] Путин, постоянно подчеркивала его легитимность, а Майдан постоянно называла военным переворотом, то есть ставила под сомнение легитимность существующей власти. А дальше все бы зависело от поведения самого Януковича – либо он остался бы на какой-то срок, либо были бы назначены (скорее всего, были бы назначены) досрочные выборы от его имени, чтобы здесь уже полностью установить марионеточное и политическое руководство, и экономический блок – сформировать правительство", – сказал Жданов.

После отстранения Зеленского от власти Украина и Россия должны были подписать договор о капитуляции Украины, рассказал эксперт.

"Десант за это время берет город полностью под контроль, а потом подтягиваются основные силы, которые, кстати, ехали с парадной формой. И где-то на четвертые сутки – парад на Крещатике", – рассказал Жданов.

Гордон уточнил, планировала ли Россия захватить всю Украину.

"Политическая или стратегическая цель этой войны – это политическое поглощение Украины. Она стояла в 2014 году через федерализацию страны с правом решающего голоса для субъектов федерации, она остается и сегодня. И сейчас если вы почитаете "денацификация", "демилитаризация", "гарантии безопасности" – это же фактически политическое поглощение", – ответил Жданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube