ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Операция Путина была рассчитана на 96 часов. Россия планировала захватить или ликвидировать Зеленского и поставить вместо него Януковича – Жданов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Жданов: Стратегическая цель этой войны политическое поглощение Украины. Она стояла в 2014 году, она остается и сегодня
Жданов: Стратегическая цель этой войны – политическое поглощение Украины. Она стояла в 2014 году, она остается и сегодня
Фото: radiosvoboda.org

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что президент РФ Владимир Путин, объявляя "спецоперацию" в Украине, планировал захватить Украину за четыре дня. Такое мнение Жданов высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я думаю, что операция была максимально рассчитана на 96 часов, то есть на четверо суток. Первая [стадия] – это высадка десанта в Гостомеле [под Киевом], захват аэродрома и высадка основных сил. То есть я предполагаю, что была десантная дивизия, которая была готова высадиться. Вспомните события в Казахстане. Точно по такому же сценарию [должно было происходить] – массированная высадка десанта и прорыв в правительственный квартал", – сказал Жданов.

Далее, по его словам, планировался захват политического руководства Украины.

"Причем, я так понимаю, для них было неважно, захватить или ликвидировать политическое руководство страны – президента [Владимира] Зеленского и его окружение. Почему? Потому что у них был запасной вариант [скрывающийся в России беглый президент Виктор] Янукович", – считает Жданов.

Эксперт уточнил, что по его мнению, Янукович должен был занять пост президента Украины

"Думаю, именно так. Почему? Потому что Россия, особенно [ее президент Владимир] Путин, постоянно подчеркивала его легитимность, а Майдан постоянно называла военным переворотом, то есть ставила под сомнение легитимность существующей власти. А дальше все бы зависело от поведения самого Януковича  либо он остался бы на какой-то срок, либо были бы назначены (скорее всего, были бы назначены) досрочные выборы от его имени, чтобы здесь уже полностью установить марионеточное и политическое руководство, и экономический блок – сформировать правительство", – сказал Жданов. 

После отстранения Зеленского от власти Украина и Россия должны были подписать договор о капитуляции Украины, рассказал эксперт. 

"Десант за это время берет город полностью под контроль, а потом подтягиваются основные силы, которые, кстати, ехали с парадной формой. И где-то на четвертые сутки – парад на Крещатике", – рассказал Жданов.

Гордон уточнил, планировала ли Россия захватить всю Украину.

"Политическая или стратегическая цель этой войны – это политическое поглощение Украины. Она стояла в 2014 году через федерализацию страны с правом решающего голоса для субъектов федерации, она остается и сегодня. И сейчас если вы почитаете "денацификация", "демилитаризация", "гарантии безопасности" – это же фактически политическое поглощение", – ответил Жданов. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Сегодня идет 58-й день полномасштабной войны России против Украины. В последние недели Россия занималась перегруппировкой войск и концентрировала их на востоке Украины.

При этом изначально, по данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. 

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, РФ начинает большую битву за Донбасс, цель которой – захватить Донецкую и Луганскую области Украины в их административных границах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет защищаться и не собирается отдавать свои территории. Он считает, что битва на Донбассе может повлиять на ход всей войны. "Это не значит, что если они, не дай бог, захватят Донбасс, они не пойдут дальше на Киев. Поэтому для нас эта битва важна по многим причинам. Мы должны победить в ней", – сказал глава государства

22 апреля Россия назвала новую цель войны в Украине. И.о. командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев сказал, что она заключается в захвате Донецкой и Луганской областей, а также юга Украины с целью получения сухопутного коридора в Крым и выхода к Приднестровью – административной единице в составе Молдовы.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Виктор Янукович, Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Гостомель, десантники, российская агрессия, война России против Украины, Олег Жданов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Полякова в интервью Собчак рассказала, будет ли петь на русском языке после войны
Полякова в интервью Собчак рассказала, будет ли петь на русском языке после войны
  "Это был мой первый визит, и я чувствовал себя очень желанным гостем". Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве до войны. Видео
  "Это был мой первый визит, и я чувствовал себя очень желанным гостем". Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве до войны. Видео
  "Пропаганда выела ему мозг". Tarabarova рассказала, как проживающий в России родственник отреагировал на нападение РФ на Украину
  "Пропаганда выела ему мозг". Tarabarova рассказала, как проживающий в России родственник отреагировал на нападение РФ на Украину
"Миллионы украинцев теряют дома, вынуждены покидать Родину". Галкин передаст гонорар от концертов в Израиле украинским беженцам
"Миллионы украинцев теряют дома, вынуждены покидать Родину". Галкин передаст гонорар от концертов в Израиле украинским беженцам
"Похоронить по-человечески было невозможно". Могилевская сообщила, что российские оккупанты убили в Мариуполе ее дядю
"Похоронить по-человечески было невозможно". Могилевская сообщила, что российские оккупанты убили в Мариуполе ее дядю
  "Слава защитникам Мариуполя. Вся Украина с вами". Группа "Океан Ельзи" презентовала песню "Місто Марії". Аудио
  "Слава защитникам Мариуполя. Вся Украина с вами". Группа "Океан Ельзи" презентовала песню "Місто Марії". Аудио
  Melovin: Киркоров – человек преклонного возраста, он понимает, что строить карьеру в Европе ему уже нет смысла, поэтому и молчит
  Melovin: Киркоров – человек преклонного возраста, он понимает, что строить карьеру в Европе ему уже нет смысла, поэтому и молчит
  "Эта песня – о воспоминаниях и о семейном тепле". alyona alyona и Jerry Heil записали мощный трек "Рідні мої". Видео
  "Эта песня – о воспоминаниях и о семейном тепле". alyona alyona и Jerry Heil записали мощный трек "Рідні мої". Видео
  Организаторы отменили концерт группы ДДТ в РФ. Ранее музыканты отказались выступать в зале с "огромной буквой Z"
  Организаторы отменили концерт группы ДДТ в РФ. Ранее музыканты отказались выступать в зале с "огромной буквой Z"
  Астафьева: Русские, которые приходят в мою страну, рушат школы, убивают детей, бомбят онкоцентры – таких я готова сама убивать
  Астафьева: Русские, которые приходят в мою страну, рушат школы, убивают детей, бомбят онкоцентры – таких я готова сама убивать
"Путинская проститутка исчезнет вместе с царем", "Один хирург на семью". В сети обсуждают изменения во внешности Кабаевой. Фото до и после
"Путинская проститутка исчезнет вместе с царем", "Один хирург на семью". В сети обсуждают изменения во внешности Кабаевой. Фото до и после
"Россия совершает геноцид против украинцев". Каменских отрыла церемонию Latin American Music Awards в США и выступила в поддержку Украины
"Россия совершает геноцид против украинцев". Каменских отрыла церемонию Latin American Music Awards в США и выступила в поддержку Украины
  UA So Beautiful. "Океан Ельзи" посвятил кавер-версию песни Джо Кокера Украине. Видео
  UA So Beautiful. "Океан Ельзи" посвятил кавер-версию песни Джо Кокера Украине. Видео
"Чем больше ты заплатил, тем тебе хуже". Макаревич пожаловался на платную медицину
"Чем больше ты заплатил, тем тебе хуже". Макаревич пожаловался на платную медицину
  "Она не захотела уезжать". Дорофеева рассказала, кто остался жить в ее доме после расставания с мужем и переезда за границу
  "Она не захотела уезжать". Дорофеева рассказала, кто остался жить в ее доме после расставания с мужем и переезда за границу
  "Очень скоро Путин пойдет туда, куда его послал народ Украины". Горбунов рассказал о съемках фильма "Похороны Путина, или Земля тебе стекловатой"
  "Очень скоро Путин пойдет туда, куда его послал народ Украины". Горбунов рассказал о съемках фильма "Похороны Путина, или Земля тебе стекловатой"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку (209161)
2
"Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове (74079)
3
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей (46946)
4
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита возмутила сеть новым постом (26276)
5
"Это ее иголка в яйце". Ефросинина назвала уязвимое место Собчак, которое привело к краху ее личности (21041)
6
"Путинская проститутка исчезнет вместе с царем", "Один хирург на семью". В сети обсуждают изменения во внешности Кабаевой. Фото до и после (18509)
7
"В России считают – раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки (13428)
8
Комаров о многолетнем запрете на въезд в РФ: Только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья. Идиоты, нет слов (11124)
 
 
 
 