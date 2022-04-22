Ермак отреагировал на заявление РФ о целях второй фазы вторжения в Украину: У нас есть собственные сценарии

Миннекаев сказал сегодня, что цели РФ во второй фазе вторжения, которая "началась буквально два дня назад", – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга Украины с целью получения сухопутного коридора в Крым.
Также он заявил, что захват юга Украины позволит россиянам получить выход к Приднестровью – административной единице в составе Молдовы, которую Парламентская ассамблея Совета Европы официально признала оккупированной РФ территорией.
"Россия озвучила свой план на вторую фазу войны. Они думают, что могут захватить Донбасс и юг Украины, рассчитывая на экономическое давление нашего государства, – написал Ермак. – У нас есть собственные сценарии защиты Украины и хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа. Это война за свободу и мы победим".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Сегодня – 57-й день полномасштабного вторжения России в Украину, которое президент РФ Владимир Путин называет "спецоперацией". В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По данным Генштаба, сейчас оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, обстреливают подразделения украинских войск и объекты критической инфраструктуры, активизировали боевые действия на Донбассе, бои ведутся на юге Украины.