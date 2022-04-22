Ермак отреагировал на заявление РФ о целях второй фазы вторжения в Украину: У нас есть собственные сценарии

Миннекаев сказал сегодня, что цели РФ во второй фазе вторжения, которая "началась буквально два дня назад", – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга Украины с целью получения сухопутного коридора в Крым.

Также он заявил, что захват юга Украины позволит россиянам получить выход к Приднестровью – административной единице в составе Молдовы, которую Парламентская ассамблея Совета Европы официально признала оккупированной РФ территорией.

"Россия озвучила свой план на вторую фазу войны. Они думают, что могут захватить Донбасс и юг Украины, рассчитывая на экономическое давление нашего государства, – написал Ермак. – У нас есть собственные сценарии защиты Украины и хочу напомнить, что многие планы Кремля уже были разрушены работой нашей армии и народа. Это война за свободу и мы победим".

Война России против Украины. Главное (обновляется)