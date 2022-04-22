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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В армии РФ заявили о намерении захватить Донбасс и юг Украины

Цели оккупантов озвучил Рустам Миннекаев
Цели оккупантов озвучил Рустам Миннекаев
Скриншот: UNIVER TV / YouTube

Целями России в ходе второго этапа полномасштабного вторжения в Украину является захват Донецкой и Луганской областей и юга страны.

Об этом исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил 22 апреля, сообщает "Интерфакс"

Вторая фаза вторжения, по его словам, "началась буквально два дня назад". 

Миннекаев заявил, что "установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной" позволит россиянам получить сухопутный коридор в Крым и "воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики". 

Также, сказал он, захват юга Украины позволит россиянам получить выход к Приднестровью – административной единице в составе Молдовы, которую Парламентская ассамблея Совета Европы официально признала оккупированной РФ территорией. В Приднестровье, по утверждению Миннекаева, "отмечаются факты притеснения русскоязычного населения". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Сегодня – 57-й день полномасштабного вторжения России в Украину, которое президент РФ Владимир Путин называет "спецоперацией". В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По данным Генштаба, сейчас оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, обстреливают подразделения украинских войск и объекты критической инфраструктуры, активизировали боевые действия на Донбассе, бои ведутся на юге Украины. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Приднестровье, захват, вторжение, война России против Украины
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