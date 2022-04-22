В армии РФ заявили о намерении захватить Донбасс и юг Украины

Об этом исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил 22 апреля, сообщает "Интерфакс".
Вторая фаза вторжения, по его словам, "началась буквально два дня назад".
Миннекаев заявил, что "установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной" позволит россиянам получить сухопутный коридор в Крым и "воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики".
Также, сказал он, захват юга Украины позволит россиянам получить выход к Приднестровью – административной единице в составе Молдовы, которую Парламентская ассамблея Совета Европы официально признала оккупированной РФ территорией. В Приднестровье, по утверждению Миннекаева, "отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Сегодня – 57-й день полномасштабного вторжения России в Украину, которое президент РФ Владимир Путин называет "спецоперацией". В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По данным Генштаба, сейчас оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, обстреливают подразделения украинских войск и объекты критической инфраструктуры, активизировали боевые действия на Донбассе, бои ведутся на юге Украины.