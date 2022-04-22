Оккупанты обстреляли школьный автобус, вывозивший людей из Попасной – глава ОВА

"Один из наших автобусов не доехал до Рубежного – начались обстрелы. По школьному автобусу, следовавшему с людьми из Попасной, россияне открыли огонь. К счастью, удалось вывезти 25 человек. Из них одна женщина с инвалидностью, раненый подросток и грудной ребенок", – отметил глава ОВА.
По его словам, за рулем автобуса был учитель истории одной из местных школ. Он также доставил в город гуманитарную помощь.
Гайдай добавил, что еще 45 человек эвакуировали из Лисичанска в Днепр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным главы Луганской ОВА, накануне российские оккупанты обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Попасную, Рубежное, Горское. В результате ранения получили семь человек.
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с россиянами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.
14 апреля в Пентагоне заявили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
Глава Офиса президента Андрей Ермак вечером 18 апреля отметил, что "началась вторая фаза войны".