Оккупанты обстреляли школьный автобус, вывозивший людей из Попасной – глава ОВА

По словам Гайдая, за рулем автобуса был учитель истории одной из местных школ Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Facebook

"Один из наших автобусов не доехал до Рубежного – начались обстрелы. По школьному автобусу, следовавшему с людьми из Попасной, россияне открыли огонь. К счастью, удалось вывезти 25 человек. Из них одна женщина с инвалидностью, раненый подросток и грудной ребенок", – отметил глава ОВА.

По его словам, за рулем автобуса был учитель истории одной из местных школ. Он также доставил в город гуманитарную помощь.

Гайдай добавил, что еще 45 человек эвакуировали из Лисичанска в Днепр.

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По данным главы Луганской ОВА, накануне российские оккупанты обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Попасную, Рубежное, Горское. В результате ранения получили семь человек.