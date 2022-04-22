Российские оккупанты обстреляли Луганскую область, ранены семь человек – глава ОВА

Под огонь противника попали Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное, Горское.

В Северодонецке снаряды оккупантов попали в семь домов, два – частично разрушены, ранены четыре человека.

Также два дома частично разрушены в Лисичанске, еще три – в других общинах области.

Помимо этого, вечером три сотрудника группы быстрого реагирования Национальной полиции получили осколочные ранения после обстрела россиянами Лисичанска.

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