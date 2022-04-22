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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обстреляли Луганскую область, ранены семь человек – глава ОВА

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Под огонь противника попали Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное, Горское
Под огонь противника попали Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное, Горское
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

За прошедшие сутки российские оккупанты 11 раз обстреляли населенные пункты Луганской области. Об этом в Telegram 22 апреля заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Под огонь противника попали Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное, Горское.

В Северодонецке снаряды оккупантов попали в семь домов, два – частично разрушены, ранены четыре человека.

Также два дома частично разрушены в Лисичанске, еще три – в других общинах области.

Помимо этого, вечером три сотрудника группы быстрого реагирования Национальной полиции получили осколочные ранения после обстрела россиянами Лисичанска.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с россиянами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

14 апреля в Пентагоне заявили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.

18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

Глава Офиса президента Андрей Ермак вечером 18 апреля отметил, что "началась вторая фаза войны". 

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, раненые, Попасная, Горское, Сергей Гайдай, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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