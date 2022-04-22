Оккупанты обстреляли трассу Киев – Харьков – Довжанский, больницы и школу на Донбассе – штаб ООС

"За прошедшие сутки вражескием обстрелам подверглись населенные пункты Мариуполь, Авдеевка, Лиман, Марьинка, Угледар, Северск, Светлодарск, Славянск, Очеретино, Большая Новоселка, Александровка, Заречное, Дмитро-Дарьевка, Восточное, Новомихайловка, Новобахмут, Новоселовка-3, Шнурки, Ямполь Донецкой области, а также Лисичанск, Новодружеск, Золотое, Рубежное, Северодонецк, Кременная Луганской области", – перечислили в штабе ООС.
В результате обстрелов и авиационных налетов разрушены и повреждены около 20 многоэтажных и частных жилых домов в Светлодарске, Авдеевке, Северском, Славянском, Очеретином. В Заречном ранен местный житель.
"Враг уничтожает социальную инфраструктуру. Варварским обстрелам подверглись Авдеевская и Лиманская больницы, Ямпольская и Славянская общеобразовательные школы. В результате обстрелов повреждены: птицефабрика в селе Шнурки Черкасской ОТО, два коммунальных предприятия, молочный цех и пожарная часть (Александровка Черкасской ОТО), три газопровода, трансформатор электроснабжения, опора ЛЭП, автомобили", – сообщили в релизе.
Война России против Украины. Главное
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с россиянами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.
14 апреля в Пентагоне заявили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.
18 апреля Генштаб ВСУ сообщил о "признаках начала наступательной операции" на востоке. Россиянам удалось захватить город Кременная в Луганской области и, по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, "еще один небольшой город".
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский в обращении вечером 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться, и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
Глава Офиса президента Андрей Ермак вечером 18 апреля отметил, что "началась вторая фаза войны".