Оккупанты обстреляли трассу Киев – Харьков – Довжанский, больницы и школу на Донбассе – штаб ООС

В результате обстрелов разрушены и повреждены около 20 домов Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"За прошедшие сутки вражескием обстрелам подверглись населенные пункты Мариуполь, Авдеевка, Лиман, Марьинка, Угледар, Северск, Светлодарск, Славянск, Очеретино, Большая Новоселка, Александровка, Заречное, Дмитро-Дарьевка, Восточное, Новомихайловка, Новобахмут, Новоселовка-3, Шнурки, Ямполь Донецкой области, а также Лисичанск, Новодружеск, Золотое, Рубежное, Северодонецк, Кременная Луганской области", – перечислили в штабе ООС.

В результате обстрелов и авиационных налетов разрушены и повреждены около 20 многоэтажных и частных жилых домов в Светлодарске, Авдеевке, Северском, Славянском, Очеретином. В Заречном ранен местный житель.

"Враг уничтожает социальную инфраструктуру. Варварским обстрелам подверглись Авдеевская и Лиманская больницы, Ямпольская и Славянская общеобразовательные школы. В результате обстрелов повреждены: птицефабрика в селе Шнурки Черкасской ОТО, два коммунальных предприятия, молочный цех и пожарная часть (Александровка Черкасской ОТО), три газопровода, трансформатор электроснабжения, опора ЛЭП, автомобили", – сообщили в релизе.

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