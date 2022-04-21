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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по железной дороге в Днепропетровской области – глава ОГА

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РФ атаковала ж/д-инфраструктуру в Днепропетровской области
РФ атаковала ж/д-инфраструктуру в Днепропетровской области
Фото: EPA (архив)

Российские оккупационные войска вечером 21 апреля нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной государственной (военной) администрации Валентин Резниченко.

"У нас три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе. Все живы. Полностью разбиты железнодорожное полотно и контактная сеть. Пока не понятно, сможем ли возобновить движение", – написал он.

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.

16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Днепр, железная дорога, Новомосковск, Валентин Резниченко, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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