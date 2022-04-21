Российские оккупанты нанесли ракетные удары по железной дороге в Днепропетровской области – глава ОГА

"У нас три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе. Все живы. Полностью разбиты железнодорожное полотно и контактная сеть. Пока не понятно, сможем ли возобновить движение", – написал он.
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля. В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.
16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики.