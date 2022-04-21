США обучат около 50 инструкторов из Украины использовать американские гаубицы

Об этом заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США, сообщил CNN 20 апреля.
Американский чиновник рассказал, что обучение чуть более 50 украинцев проводится за пределами Украины, но не назвал, в какой именно стране.
По словам представителя оборонного ведомства США, украинские инструктора "будут обучены обращению с гаубицами, а затем смогут вернуться в Украину и тренировать своих коллег".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.
В тот же день президент США Джо Байден в заявлении по итогам разговора с Зеленским рассказал, что его администрация санкционирует предоставление Киеву дополнительного оружия, боеприпасов и другой помощи в области безопасности на $800 млн. В рамках этого пакета военной помощи США передадут Украине 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров M113, 300 дронов-камикадзе Switchblade и 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 тыс. снарядов к ним, заявили в Пентагоне.