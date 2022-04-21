США обучат около 50 инструкторов из Украины использовать американские гаубицы

Об этом заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США, сообщил CNN 20 апреля.

Американский чиновник рассказал, что обучение чуть более 50 украинцев проводится за пределами Украины, но не назвал, в какой именно стране.

По словам представителя оборонного ведомства США, украинские инструктора "будут обучены обращению с гаубицами, а затем смогут вернуться в Украину и тренировать своих коллег".

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