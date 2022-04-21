"Логика российского оккупанта: я не живу нормально и вы не будете". В Харькове обстреляли McDonald's

"Логика российского оккупанта: я не живу нормально и вы не будете, у нас нет McDonald's и у вас не будет. Каких-либо объективных причин для разрушения заведений питания нет", – подчеркнул он.
Судя по фотографиям, опубликованным Болвиновым, здание ресторана почти полностью уничтожено, крыша ресторана отсутствует.
"Следователями фиксируются все повреждения и изымаются вещественные доказательства. Оккупанты должны понести ответственность", – добавил начальник следственного управления.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля.
Мэр города Игорь Терехов 20 апреля сообщил, что в Харькове оккупанты разрушили 1929 многоэтажных жилых домов из 8 тыс.