"Логика российского оккупанта: я не живу нормально и вы не будете". В Харькове обстреляли McDonald's

"Логика российского оккупанта: я не живу нормально и вы не будете, у нас нет McDonald's и у вас не будет. Каких-либо объективных причин для разрушения заведений питания нет", – подчеркнул он.

Судя по фотографиям, опубликованным Болвиновым, здание ресторана почти полностью уничтожено, крыша ресторана отсутствует.

"Следователями фиксируются все повреждения и изымаются вещественные доказательства. Оккупанты должны понести ответственность", – добавил начальник следственного управления.

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