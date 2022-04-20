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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Терехов обсудил с британским архитектором Норманом Фостером реконструкцию Харькова после войны

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Фостер примет участие в разработке нового генерального плана Харькова
Фостер примет участие в разработке нового генерального плана Харькова
Фото: Харківська Міська Рада / Facebook

Мэр Харькова Игорь Терехов 19 апреля провел онлайн-встречу с британским архитектором Норманом Фостером, в ходе которой обсудил восстановление города после войны. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Терехов сообщил, что в Харькове разрушены около 25% домов. Оккупационная армия РФ уничтожила административные здания, обстреливает больницы, жилые дома. Больше остальных повреждены жилмассивы Пятихатки, Рогань, Северная Салтовка.

"Большое внимание нужно уделить дизайн-проекту, чтобы микрорайоны отличались друг от друга. Последние разработки, энергосберегающие технологии. Нужны бомбоубежища, подземные паркинги двойного назначения", – сказал мэр.

Фостер примет участие в разработке нового генерального плана Харькова. Он пообещал привлечь к работе лучших дизайнеров, архитекторов и инженеров.

"Первым шагом будет генеральный план города, связанный с регионом, с целью объединить самое любимое и уважаемое наследие прошлого с самыми желанными и зелеными элементами инфраструктуры и зданий, другими словами – создать город будущего сейчас и планировать свою жизнь на десятилетие вперед", – сказал британец.

https://www.facebook.com/kharkovgovernment/posts/351616717002274

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Фостер – известный архитектор и дизайнер. В 1967 году основал крупнейшее в Великобритании  архитектурное бюро Foster Associates. Фостер является автором знаковых зданий, в числе его проектов – в частности, здание банка в Гонконге, мост Миллениум в Лондоне, купол Рейхстага в Берлине.

Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля.

Терехов 20 апреля сообщил, что в Харькове оккупанты разрушили 1929 многоэтажных жилых домов из 8 тыс.

Теги: Украина, Харьков, бомбоубежище, Игорь Терехов, война России против Украины, архитектура, будущее
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