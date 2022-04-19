Оккупанты обстреляли в Харькове церковь УПЦ МП, в ней прятались мирные жители

"В храме выбиты все окна и двери, повреждено здание воскресной школы. Из числа прихожан и харьковчан, укрывающихся в храме, никто не пострадал", – отметили в посте.
В епархии добавили, что это уже не первый обстрел храма с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Храм Преображения Господня находится в жилом массиве Салтовка, который оккупанты обстреливают с первого дня полномасштабной войны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Министерство культуры и информационной политики 25 марта сообщило, что оккупанты за месяц, прошедший после вторжения, повредили 59 сооружений духовного назначения в восьми областях Украины: Киевской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской.
28 марта от обстрелов пострадали еще два храма – женский монастырь в честь иконы Божьей матери "Услышательница" в Киевской области и Успенский Николо-Васильевский монастырь под Волновахой в Донецкой области.