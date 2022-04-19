Оккупанты обстреляли в Харькове церковь УПЦ МП, в ней прятались мирные жители

В храме выбиты все окна и двери Фото: Харьковская Епархия Украинской Православной Церкви / Facebook

"В храме выбиты все окна и двери, повреждено здание воскресной школы. Из числа прихожан и харьковчан, укрывающихся в храме, никто не пострадал", – отметили в посте.

В епархии добавили, что это уже не первый обстрел храма с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Храм Преображения Господня находится в жилом массиве Салтовка, который оккупанты обстреливают с первого дня полномасштабной войны.

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