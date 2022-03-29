Под обстрелы 28 марта попали два монастыря, ранен епископ

"В результате обстрелов в очередной раз потерпела разрушения Николая-Васильковская обитель. Был ранен настоятель Успенского Николо-Васильевского монастыря епископ Волновахский Амвросий, викарий Донецкой епархии", – сказано в сообщении.

В епархии попросили молиться о выздоровлении раненого владыки Амвросия.

Также от обстрелов 28 марта пострадал женский монастырь в честь иконы Божьей матери "Услышательница" в Киевской области, сообщили в УПЦ МП. Несколько снарядов попали по территории обители. Разрушена колокольня, монашеский корпус. Внутри здание монашеского корпуса полностью выгорело. Храм, в котором хранится икона, уцелел, в нем только выбило стекла.

"Священнослужителям обители, чудом оставшимся в живых, удалось выбраться из-под завала. Некоторые из них получили серьезные ранения", – говорится в сообщении.

За прошедшую неделю в результате военных действий также были повреждены Свято-Вознесенский кафедральный собор, епархиальное управление Изюмской епархии УПЦ и Успенский храм в селе Коробочкино Харьковской области, сообщили в пресс-службе.

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