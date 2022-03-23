Митрополит Епифаний призвал все парафии УПЦ (МП) перейти в ПЦУ

"Наш Священный Синод призывает архиереев, духовенство, монастыри и религиозные общины, находящиеся в юрисдикции Московского патриархата Украины, последовать Томосу об автокефалии ПЦУ и войти в каноническое единение с Православной Церковью Украины", – говорится в сообщении.

Наш Священний Синод закликає архієреїв, духовенство, монастирі та релігійні громади, які перебувають в юрисдикції Московського патріархату в України, послідувати Томосу про автокефалію ПЦУ та увійти в канонічне єднання з Православною Церквою України. — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) March 22, 2022

Епифаний еще 22 февраля обратился к украинцам и призвал всех защищать Украину от российской агрессии, бороться за украинскую государственность, поддерживать Вооруженные силы.

Отдельно он обратился к прихожанам УПЦ МП, попросив их высказаться в защиту мира, чтобы агрессор услышал, что его не ждут, не нуждаются в его войсках и его власти.

Он также призвал не допускать насилия против имущества общин Московского патриархата в Украине или сторонников Русской православной церкви, но действовать по закону и обращаться к правоохранителям в случае конкретных противоправных действий в интересах агрессора.