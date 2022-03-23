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Митрополит Епифаний призвал все парафии УПЦ (МП) перейти в ПЦУ

Епифаний призвал религиозные общины, находящиеся в юрисдикции Московского патриархата Украины, последовать Томосу об автокефалии ПЦУ
Епифаний призвал религиозные общины, находящиеся в юрисдикции Московского патриархата Украины, последовать Томосу об автокефалии ПЦУ
Фото: pomisna.info

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний призвал все религиозные общины, находящиеся в юрисдикции Украинской православной церкви (Московского патриархата), перейти в ПЦУ. Обращение размещено в его Twitter 22 марта.

"Наш Священный Синод призывает архиереев, духовенство, монастыри и религиозные общины, находящиеся в юрисдикции Московского патриархата Украины, последовать Томосу об автокефалии ПЦУ и войти в каноническое единение с Православной Церковью Украины", – говорится в сообщении. 

Епифаний еще 22 февраля обратился к украинцам и призвал всех защищать Украину от российской агрессии, бороться за украинскую государственность, поддерживать Вооруженные силы. 

Отдельно он обратился к прихожанам УПЦ МП, попросив их высказаться в защиту мира, чтобы агрессор услышал, что его не ждут, не нуждаются в его войсках и его власти. 

Он также призвал не допускать насилия против имущества общин Московского патриархата в Украине или сторонников Русской православной церкви, но действовать по закону и обращаться к правоохранителям в случае конкретных противоправных действий в интересах агрессора. 

Контекст:

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия Российской Федерации, полностью поддержал ВСУ и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".

Духовенство Сумской епархии УПЦ МП отказалось упоминать имя патриарха РПЦ Кирилла.

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводился 8–9 марта, 63% украинцев поддерживают идею разрыва связей Украинской православной церкви Московского патриархата с Русской православной церковью. Как отмечают социологи, идею разрыва связей с РПЦ поддерживает и более половины прихожан УПЦ МП – 52%. Против выступают 13%, безразлично к этому относятся 24%.

20 марта к Православной церкви Украины перешел первый монастырь УПУ МП – Свято-Воскресенский Новоафонский монастырь во Львове. Портал Zaxid.net писал, что к ПЦУ также присоединился приход в Червонограде Львовской области.

Теги: религия, УПЦ МП, церковь, священник, митрополит Епифаний, ПЦУ
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