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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Своими преступлениями он уже отлучил себя от церкви". В ПЦУ объяснили, почему нельзя провозгласить анафему Путину

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Путин объявил полномасштабную войну против Украины 24 февраля
Путин объявил полномасштабную войну против Украины 24 февраля
Фото: EPA

Президенту России Владимиру Путину не будут объвявлять анафему, поскольку своими действиями он уже отлучил себя от церкви. Об этом заявил заместитель председателя управления внешних церковных связей Православной церкви Украины архиепископ Евстратий (Зоря) в Facebook 17 марта.

"100 500 раз звучит вопрос об "анафеме Путину". Объясняю: анафема не провозглашается за преступления, какими бы тяжелыми они ни были, потому что это не наказание (как многие думают) и тем более не проклятие (как тоже многие думают). Анафема провозглашается за ересь. Кто-то считает Путина религиозным авторитетом, способным сформировать ересь? Вы столь высокого мнения о его богословских способностях? Это в Московии любили политические "анафемы". Именно так провозглашали "анафему" гетману Мазепе. Дошло до того, что был подвергнут "анафеме" даже некий военный чин "за оскорбление" Петра I. Своими преступлениями Путин уже отлучил себя от церкви. Он уже навлек на себя осуждение на адские мучения. А превращать традиции церкви в магический маскарад, как это делали в Московии – нет никакого смысла", – написал Евстратий.

Он посоветовал прочесть 108 псалом, который, по его словам, "будет действенным способом проявить церковное отношение к Путину".

  Война России против Украины. Главное

https://www.facebook.com/yevstr/posts/4936235189758059

Контекст:

В 2014 году РФ оккупировала украинский Крым и начала войну на Донбассе.

24 февраля 2022 года Путин объявил полномасштабную войну против Украины. Он сделал объявление ночью, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины". 

С первых часов вторжения российские войска бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента Украины Владимира Зеленского, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцидаРФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", фугасные авиационные бомбы и кассетные боеприпасы. 

По данным ООН на 15 марта, подтверждены 826 жертв и 1174 раненых среди мирных жителей, но в организации отмечают, что фактические цифры намного выше. Только в осажденном Мариуполе число погибших, допускают местные власти, может составлять порядка 20 тыс. (официально подтверждена гибель 2357 жителей города). 

По состоянию на 17 марта потери РФ составили почти 14 тыс. человек личного состава. Сред других потерь: танки – 444, боевые бронированные машины ‒ 1435, артиллерийские системы – 201, реактивные системы залпового огня – 72, средства ПВО – 43, самолеты – 86, вертолеты – 108, автомобильная техника – 864, корабли/катера – 3, цистерны с горюче-смазочными материалами – 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 11, специальная техника – 10.

Теги: Россия, Владимир Путин, Евстратий Зоря, война России против Украины, анафема, ПЦУ
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