"Своими преступлениями он уже отлучил себя от церкви". В ПЦУ объяснили, почему нельзя провозгласить анафему Путину

"100 500 раз звучит вопрос об "анафеме Путину". Объясняю: анафема не провозглашается за преступления, какими бы тяжелыми они ни были, потому что это не наказание (как многие думают) и тем более не проклятие (как тоже многие думают). Анафема провозглашается за ересь. Кто-то считает Путина религиозным авторитетом, способным сформировать ересь? Вы столь высокого мнения о его богословских способностях? Это в Московии любили политические "анафемы". Именно так провозглашали "анафему" гетману Мазепе. Дошло до того, что был подвергнут "анафеме" даже некий военный чин "за оскорбление" Петра I. Своими преступлениями Путин уже отлучил себя от церкви. Он уже навлек на себя осуждение на адские мучения. А превращать традиции церкви в магический маскарад, как это делали в Московии – нет никакого смысла", – написал Евстратий.

Он посоветовал прочесть 108 псалом, который, по его словам, "будет действенным способом проявить церковное отношение к Путину".

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