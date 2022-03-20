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Первый монастырь УПЦ МП перешел к ПЦУ

Община монастыря перешла к ПЦУ
Община монастыря перешла к ПЦУ
Фото: monasteries.org.ua

20 марта к Православной церкви Украины перешел первый монастырь Украинской православной церкви Московского патриархата – Свято-Воскресенский Новоафонский монастырь во Львове. О решении сообщил член синодальной комиссии по межхристианским отношениям ПЦУ Андрей Смирнов в Facebook.

"Сегодня 20 марта первый монастырь УПЦ МП перешел в ПЦУ. Игумен Свято-Воскресенского Новоафонского монастыря во Львове Иов Ольшанский с общиной вышел из юрисдикции УПЦ МП и перешел в штат Львовской епархии ПЦУ (митрополит Макарий Малетич)", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10161617184898146&id=825148145

Заместитель председателя управления внешних церковных связей Православной церкви Украины архиепископ Евстратий (Зоря) опубликовал в Facebook видео речи Иова, который объясняет решение общины.

Он заявил, что в 2018 году была создана каноническая структура, которая объединена со вселенским православием – Православная церковь Украины. По словам Иова, он неоднократно говорил львовскому митрополиту УПЦ МП Филарету, что община не хочет быть "в лоне Московского патриархата", после чего "начались очень нехорошие вещи".

"Меня начали запугивать и шантажировать. И это уже было последней каплей в том, что я называю любовью Божьей. Если любишь, отпусти. Если владыка Филарет и всечестные отцы Львовской епархии УПЦ готовы присоединиться, пусть присоединяются, это будет их право. Но почему-то они не готовы. Они не готовы свидетельствовать веру Христову и признать, что три года, почти четыре, разговоры о том, что партиарх Варфоломей является неканоничным, и автокефалия неканонична, и что священники ПЦУ не имеют благодати и являются неканоничными раскольниками, – уже такое лицемерие лично моя душа не могла терпеть. Поэтому мы с вами приняли решение, что наша община монастырская переходит к ПЦУ к владыке Макарию", – сказал Иов.

По словам игумена, он понял, что в Украине будет одна поместная православная церковь и промедление с присоединением к ней "делает нас коллаборантами и агентами России здесь".

"А я хочу, чтобы мы с вами были верными православными христианами, которые прославляют Бога, которые любят свое государство и молятся за него. Не скрыто за какие-то "нашествия непонятных иноплеменников с запада", а чтобы молились за украинское войско, за Украинское государство и за украинскую власть, за которую мы сейчас должны молиться, чтобы Господь ее умудрил", – заявил он.

https://www.facebook.com/yevstr/posts/4944907922224119

Портал Zaxid.net пишет, что к ПЦУ также присоединился приход в Червонограде Львовской области.

Контекст:

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия Российской Федерации, полностью поддержал ВСУ и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".

Духовенство Сумской епархии УПЦ МП отказалось упоминать имя патриарха РПЦ Кирилла.

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводился 8–9 марта, 63% украинцев поддерживают идею разрыва связей Украинской православной церкви Московского патриархата с Русской православной церковью. Как отмечают социологи, идею разрыва связей с РПЦ поддерживает и более половины прихожан УПЦ МП – 52%. Против выступают 13%, безразлично к этому относятся 24%.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Львов, УПЦ МП, Евстратий Зоря, Львовская область, православие, ПЦУ
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