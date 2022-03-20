Первый монастырь УПЦ МП перешел к ПЦУ

"Сегодня 20 марта первый монастырь УПЦ МП перешел в ПЦУ. Игумен Свято-Воскресенского Новоафонского монастыря во Львове Иов Ольшанский с общиной вышел из юрисдикции УПЦ МП и перешел в штат Львовской епархии ПЦУ (митрополит Макарий Малетич)", – написал он.

Заместитель председателя управления внешних церковных связей Православной церкви Украины архиепископ Евстратий (Зоря) опубликовал в Facebook видео речи Иова, который объясняет решение общины.

Он заявил, что в 2018 году была создана каноническая структура, которая объединена со вселенским православием – Православная церковь Украины. По словам Иова, он неоднократно говорил львовскому митрополиту УПЦ МП Филарету, что община не хочет быть "в лоне Московского патриархата", после чего "начались очень нехорошие вещи".

"Меня начали запугивать и шантажировать. И это уже было последней каплей в том, что я называю любовью Божьей. Если любишь, отпусти. Если владыка Филарет и всечестные отцы Львовской епархии УПЦ готовы присоединиться, пусть присоединяются, это будет их право. Но почему-то они не готовы. Они не готовы свидетельствовать веру Христову и признать, что три года, почти четыре, разговоры о том, что партиарх Варфоломей является неканоничным, и автокефалия неканонична, и что священники ПЦУ не имеют благодати и являются неканоничными раскольниками, – уже такое лицемерие лично моя душа не могла терпеть. Поэтому мы с вами приняли решение, что наша община монастырская переходит к ПЦУ к владыке Макарию", – сказал Иов.

По словам игумена, он понял, что в Украине будет одна поместная православная церковь и промедление с присоединением к ней "делает нас коллаборантами и агентами России здесь".

"А я хочу, чтобы мы с вами были верными православными христианами, которые прославляют Бога, которые любят свое государство и молятся за него. Не скрыто за какие-то "нашествия непонятных иноплеменников с запада", а чтобы молились за украинское войско, за Украинское государство и за украинскую власть, за которую мы сейчас должны молиться, чтобы Господь ее умудрил", – заявил он.

Портал Zaxid.net пишет, что к ПЦУ также присоединился приход в Червонограде Львовской области.