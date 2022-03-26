Епифаний: К ПЦУ уже присоединились десятки общин и ряд монастырей

"Десятки общин, ряд монастырей в разных областях Украины уже добровольно и осознанно выполнили свой канонический долг и последовали томосу об автокефалии, сделав выбор в пользу церкви и Украины. Двери Православной церкви Украины и наши сердца открыты для всех!" – написал он.

Десятки громад, низка монастирів у різних областях України вже добровільно і усвідомлено виконали свій канонічний обов’язок і послідували Томосу про автокефалію, зробивши вибір на користь Церкви і України. Двері Православної Церкви України та наші серця відкриті для всіх!

Контекст:

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия Российской Федерации, полностью поддержал ВСУ и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".

Духовенство Сумской епархии УПЦ МП отказалось упоминать имя патриарха РПЦ Кирилла.

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводился 8–9 марта, 63% украинцев поддерживают идею разрыва связей Украинской православной церкви Московского патриархата с Русской православной церковью. Как отмечают социологи, идею разрыва связей с РПЦ поддерживает и более половины прихожан УПЦ МП – 52%. Против выступают 13%, безразлично к этому относятся 24%.

20 марта к Православной церкви Украины перешел первый монастырь УПЦ МП – Свято-Воскресенский Новоафонский монастырь во Львове.

Епифаний призвал все религиозные общины, находящиеся в юрисдикции Украинской православной церкви Московского патриархата, перейти в ПЦУ.