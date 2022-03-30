Нардепы предлагают запретить Московский патриархат в Украине

Законопроект предлагает запретить "деятельность Московского патриархата – Российской православной церкви и религиозных организаций, являющихся частью РПЦ, в том числе Украинской православной церкви".
"Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, Свято-Успенская Почаевская лавра, Свято-Успенская Святогорская лавра и другие архитектурные памятники государственного значения, находящиеся в собственности или пользовании Московского патриархата, переходят в собственность государства, а соглашения (решения) о пользовании отменяются", – предлагает законопроект.
Также в документе указывается, что вся без исключения церковная собственность запрещенных церквей "в течение 48 часов со дня вступления в силу этого закона инвентаризируется и национализируется".
"Религиозные общины, монастыри и духовные учебные заведения Московского патриархата могут изменить свое подчинение в течение 14 дней со дня вступления в силу этого закона в соответствии с законом Украины "О свободе совести и религиозных организациях", – сказано в проекте закона.
В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия Российской Федерации, полностью поддержал ВСУ и призвал руководство России остановить "это кровавое безумие".
Духовенство Сумской епархии УПЦ МП отказалось упоминать имя патриарха РПЦ Кирилла.
Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводился 8–9 марта, 63% украинцев поддерживают идею разрыва связей Украинской православной церкви Московского патриархата с Русской православной церковью. Как отмечают социологи, идею разрыва связей с РПЦ поддерживает и более половины прихожан УПЦ МП – 52%. Против выступают 13%, безразлично к этому относятся 24%.
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