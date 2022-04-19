Интенсивность обстрелов Харькова увеличилась, 19 апреля уже погибли три человека – глава обладминистрации

Люди в Харькове гибнут каждый день Фото: КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" / Facebook (архив)

"Интенсивность обстрелов в Харькове увеличилась. Поэтому мы просим жителей города максимально находиться в укрытиях и без необходимости не выходить на улицу. Не создавайте очередей, не собирайтесь большими группами, сейчас это очень опасно", – написал он.

Глава обладминистрации сообщил, что оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова, в том числе Киевский и Индустриальный.

"Россияне используют реактивные системы залпового огня с расстояния 35–40 км. По состоянию на сейчас по Харькову, к сожалению, 16 раненых, три человека погибли, информация еще уточняется", – объяснил Синегубов.

Также, по его данным, российские войска обстреливали сегодня Дергачевский и Чугуевский районы области в пригороде Харькова.

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