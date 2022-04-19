Интенсивность обстрелов Харькова увеличилась, 19 апреля уже погибли три человека – глава обладминистрации

"Интенсивность обстрелов в Харькове увеличилась. Поэтому мы просим жителей города максимально находиться в укрытиях и без необходимости не выходить на улицу. Не создавайте очередей, не собирайтесь большими группами, сейчас это очень опасно", – написал он.
Глава обладминистрации сообщил, что оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова, в том числе Киевский и Индустриальный.
"Россияне используют реактивные системы залпового огня с расстояния 35–40 км. По состоянию на сейчас по Харькову, к сожалению, 16 раненых, три человека погибли, информация еще уточняется", – объяснил Синегубов.
Также, по его данным, российские войска обстреливали сегодня Дергачевский и Чугуевский районы области в пригороде Харькова.
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Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля. По данным мэра города Игоря Терехова на 13 апреля, оккупанты уничтожили 1937 объектов, из которых 1671 жилой дом и 75 школ.
15 апреля в результате обстрела оккупантами Харькова погибли 10 мирных жителей, 16-го апреля – трое, 17-го – пятеро, 18-го – трое.
По информации начальника следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергея Болвинова на 18.00 18 апреля, в Харьковской области оккупанты убили 544 мирных жителя, в том числе 26 детей.