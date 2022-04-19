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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Каспаров: У Путина нет аллергии на кровь. Но я думал, что он остановится перед бомбежкой Харькова

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Каспаров: Диктатор никогда не останавливается, пока его не останавливают. И Путин здесь не исключение
Каспаров: Диктатор никогда не останавливается, пока его не останавливают. И Путин здесь не исключение
Фото: EPA

Российский шахматист и политик, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что нападение президента РФ Владимира Путина на Украину "было делом предрешенным".

"Я говорил об этом много лет. Мне было очевидно, что Путин не остановится на достигнутом ровно потому, что ему все сошло с рук. Диктатор никогда не останавливается, пока его не останавливают. Правило истории. И Путин здесь не исключение. Безнаказанность, которая сопровождала его преступления, начиная со второй Чеченской войны до аннексии Крыма, ковровых бомбардировок Алеппо и других сирийских городов, длинный список путинских преступлений и их безнаказанность убеждали, что Путин попробует решить украинский вопрос кардинально", – пояснил политик.

По его словам, для Путина Украина была тем же, чем Польша для советского диктатора Иосифа Сталина, а именно – помехой для достижения геополитических целей.

"Но представить масштаб злодеяния даже мне было трудно. Меня сдерживали эти стереотипы: XXI век, Европа... Я всегда говорил, что у Путина нет аллергии на кровь. Я допускал ошибку, считая, что человек, который отдавал приказы бомбить сирийские города, стирать их с лица Земли, остановится перед бомбежкой Харькова", – сказал Каспаров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Харьков оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля. По данным мэра города Игоря Терехова на 13 апреля, оккупанты уничтожили 1937 объектов, из которых 1671 жилой дом и 75 школ.

15 апреля в результате обстрела оккупантами Харькова погибли 10 мирных жителей16 апреля – трое.

По информации начальника следственного управления Нацполиции региона Сергея Болвинова на 18.00 18 апреля, оккупанты убили в Харьковской области 554 мирных жителей, в том числе 26 детей.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Харьков, аннексия, нападение, Гарри Каспаров, Алеппо, война России против Украины
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