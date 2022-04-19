Каспаров: У Путина нет аллергии на кровь. Но я думал, что он остановится перед бомбежкой Харькова

Каспаров: Диктатор никогда не останавливается, пока его не останавливают. И Путин здесь не исключение Фото: EPA

"Я говорил об этом много лет. Мне было очевидно, что Путин не остановится на достигнутом ровно потому, что ему все сошло с рук. Диктатор никогда не останавливается, пока его не останавливают. Правило истории. И Путин здесь не исключение. Безнаказанность, которая сопровождала его преступления, начиная со второй Чеченской войны до аннексии Крыма, ковровых бомбардировок Алеппо и других сирийских городов, длинный список путинских преступлений и их безнаказанность убеждали, что Путин попробует решить украинский вопрос кардинально", – пояснил политик.

По его словам, для Путина Украина была тем же, чем Польша для советского диктатора Иосифа Сталина, а именно – помехой для достижения геополитических целей.

"Но представить масштаб злодеяния даже мне было трудно. Меня сдерживали эти стереотипы: XXI век, Европа... Я всегда говорил, что у Путина нет аллергии на кровь. Я допускал ошибку, считая, что человек, который отдавал приказы бомбить сирийские города, стирать их с лица Земли, остановится перед бомбежкой Харькова", – сказал Каспаров.

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