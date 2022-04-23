Жданов: Крейсер "Москва" мы потопили с помощью хитрости

"[Мы потопили крейсер] с помощью хитрости. Мы обманули систему ПВО самого крейсера, поэтому наши ракеты смогли спокойно, не нервничая, добраться до него", – сказал Жданов.
Гордон спросил, считает ли эксперт данное событие выдающимся успехом украинской армии.
"Очень [выдающийся]! Очень! Смотрите, если взять фразы "крейсер "Москва" затонул" и "Москва" затонула" или "утонула", – суть одинаковая, но смысловая нагрузка абсолютно разная", – ответил Жданов.
Он отметил, что уничтожение крейсера – это прежде всего огромный имиджевый удар по России.
"Тут даже [важно] не столько в военном плане. Да, [были уничтожены] 16 ракетных пусковых установок, которые могли применять "Калибры" и участвовали в залпах... Но это намного меньшая потеря, чем имиджевая потеря для Российской Федерации. Они же до сих пор не могут признать причину потопления – бычок, задымление на палубе, хлопок... А потом от одного какого-то хлопка вдруг вынесло всю внутренность крейсера, и он в конечном итоге затонул", – сказал Жданов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".
Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар.
Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным министерства обороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек. В министерстве обороны РФ заявили, что всех членов экипажа удалось эвакуировать, но расследования журналистов свидетельствуют, что это не так. СМИ удалось выяснить имена как минимум двух погибших членов экипажа и не менее семи пропавших без вести.
Мать одного из выживших матросов рассказала журналистам, что крейсер шел захватывать Одессу.