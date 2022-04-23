Жданов: Крейсер "Москва" мы потопили с помощью хитрости

"[Мы потопили крейсер] с помощью хитрости. Мы обманули систему ПВО самого крейсера, поэтому наши ракеты смогли спокойно, не нервничая, добраться до него", – сказал Жданов.

Гордон спросил, считает ли эксперт данное событие выдающимся успехом украинской армии.

"Очень [выдающийся]! Очень! Смотрите, если взять фразы "крейсер "Москва" затонул" и "Москва" затонула" или "утонула", – суть одинаковая, но смысловая нагрузка абсолютно разная", – ответил Жданов.

Он отметил, что уничтожение крейсера – это прежде всего огромный имиджевый удар по России.

"Тут даже [важно] не столько в военном плане. Да, [были уничтожены] 16 ракетных пусковых установок, которые могли применять "Калибры" и участвовали в залпах... Но это намного меньшая потеря, чем имиджевая потеря для Российской Федерации. Они же до сих пор не могут признать причину потопления – бычок, задымление на палубе, хлопок... А потом от одного какого-то хлопка вдруг вынесло всю внутренность крейсера, и он в конечном итоге затонул", – сказал Жданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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