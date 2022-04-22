Американский самолет патрулировал Черное море незадолго до того, как случился удар по "Москве" – СМИ

The Times называет P8 "самым совершенным самолетом для охоты за подводными лодками и кораблями" в арсенале США Фото: depositphotos.com

Как пишет издание, 13 апреля самолет P8 вылетел с авиабазы ВМС США "Сигонелла" на Сицилии в направлении Черного моря. Впервые он был обнаружен над Средиземным морем в 13.32.

Данные FlightRadar24 показывают, что P8 пролетел над Балканами и Болгарией, а ранним днем достиг черноморского побережья Румынии.

Последняя зарегистрированная позиция самолета в 15:27 была над городом Валя-Нукарилор в Румынии, примерно в 19 км от границы с Украиной. В этот момент P8 находился чуть менее чем в 161 км от места, где позже подбили "Москву". В то время, когда он исчез с мониторов FlightRadar24, P8 снизился с крейсерской высоты 8,8 км до 3,6 км.

В течение следующих двух часов и 56 минут местонахождение P8 было неизвестно. В конце концов он снова появился в 18.23, летя к побережью Черного моря над коммуной Казимча в Румынии, примерно в 59 км от своего последнего задокументированного местоположения.

По словам экспертов в области обороны, самолет P8 обычно отключает устройство, записывающее его местоположение, когда входит в зону конфликта.

Через 19 минут P8 пропал с радаров, а через 42 минуты снова появился возле Абруда на юге Румынии в 19.24, откуда он вылетел обратно на "Сигонеллу". Первое известное сообщение об обстреле "Москвы" поступило в 20.42. В 22.31 было первое официальное подтверждение украинской стороны об обстреле крейсера.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США сказал журналистам, что "в соответствии с поддержкой восточного фланга НАТО мы проводим ограниченное воздушное патрулирование у берегов Румынии", однако детали патрулирования самолета P8 комментировать оказался.

The Times называет P8 "самым совершенным самолетом для охоты за подводными лодками и кораблями" в арсенале США. Он может сбрасывать гидроакустические буи над открытой водой для обнаружения вражеских судов, а также оснащен современным радаром APY-10. Хотя его точные возможности засекречены, эксперты ранее подсчитали, что P8 может отображать площадь поперечного сечения радара в 10 тыс. м² с дальности более 654 км, а это означает, что "Москва" находилась в пределах досягаемости радара P8 в день ее затопления.