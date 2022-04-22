Американский самолет патрулировал Черное море незадолго до того, как случился удар по "Москве" – СМИ

Как пишет издание, 13 апреля самолет P8 вылетел с авиабазы ВМС США "Сигонелла" на Сицилии в направлении Черного моря. Впервые он был обнаружен над Средиземным морем в 13.32.
Данные FlightRadar24 показывают, что P8 пролетел над Балканами и Болгарией, а ранним днем достиг черноморского побережья Румынии.
Последняя зарегистрированная позиция самолета в 15:27 была над городом Валя-Нукарилор в Румынии, примерно в 19 км от границы с Украиной. В этот момент P8 находился чуть менее чем в 161 км от места, где позже подбили "Москву". В то время, когда он исчез с мониторов FlightRadar24, P8 снизился с крейсерской высоты 8,8 км до 3,6 км.
В течение следующих двух часов и 56 минут местонахождение P8 было неизвестно. В конце концов он снова появился в 18.23, летя к побережью Черного моря над коммуной Казимча в Румынии, примерно в 59 км от своего последнего задокументированного местоположения.
По словам экспертов в области обороны, самолет P8 обычно отключает устройство, записывающее его местоположение, когда входит в зону конфликта.
Через 19 минут P8 пропал с радаров, а через 42 минуты снова появился возле Абруда на юге Румынии в 19.24, откуда он вылетел обратно на "Сигонеллу". Первое известное сообщение об обстреле "Москвы" поступило в 20.42. В 22.31 было первое официальное подтверждение украинской стороны об обстреле крейсера.
Высокопоставленный представитель министерства обороны США сказал журналистам, что "в соответствии с поддержкой восточного фланга НАТО мы проводим ограниченное воздушное патрулирование у берегов Румынии", однако детали патрулирования самолета P8 комментировать оказался.
The Times называет P8 "самым совершенным самолетом для охоты за подводными лодками и кораблями" в арсенале США. Он может сбрасывать гидроакустические буи над открытой водой для обнаружения вражеских судов, а также оснащен современным радаром APY-10. Хотя его точные возможности засекречены, эксперты ранее подсчитали, что P8 может отображать площадь поперечного сечения радара в 10 тыс. м² с дальности более 654 км, а это означает, что "Москва" находилась в пределах досягаемости радара P8 в день ее затопления.
О том, что крейсер "Москва" был подбит Вооруженными силами Украины, стало известно 13 апреля. В Одесской ОВА сообщали, что ВСУ нанесли по кораблю удар ракетами "Нептун".
Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара".
Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть.
Минобороны РФ сперва заявляло, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма".
По данным министерства обороны РФ, экипаж корабля состоит из 680 человек. По информации советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, на борту было 510 членов экипажа. В РФ заявили, что эвакуировали экипаж, но не уточняли число эвакуированных. В Пентагоне считают, что "по крайней мере некоторые" члены экипажа крейсера эвакуировались.
16 апреля в Севастополе провели прощание с затонувшим крейсером и "встречу с экипажем", но на венке была надпись: "Кораблю и морякам". Экс-депутат Государственной думы РФ, оппозиционный политик Илья Пономарев заявлял, что из штатной численности экипажа в 510 человек спасли только 58.
Мать одного из выживших матросов рассказала журналистам проекта "Схемы" ("Радіо Свобода") 19 апреля, что затонувший ракетный крейсер "Москва" шел захватывать Одессу.