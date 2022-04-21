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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Где-то на "Москве" Чистый четверг". В Одесской области на берегу находят фуражки российских моряков – ГПСУ

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Фуражки российских моряков прибило волнами к берегу в Одесской области, сообщили в ГПСУ
Фуражки российских моряков прибило волнами к берегу в Одесской области, сообщили в ГПСУ
Фото: ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram

В Одесской области на берегу Черного моря начали находить фуражки – головные уборы российских моряков. Об этом сообщается в Telegram Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) 21 апреля.

"На берегу моря в Одесской области стали появляться прибитые волнами фуражки, – написали в ГПСУ. – Кажется, где-то на "Москве" Чистый четверг".

С середины апреля российские СМИ начали публиковать список пропавших без вести российских срочников, служивших на уничтоженном в Черном море крейсере "Москва", этот перечень продолжает пополняться.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О том, что крейсер "Москва" был подбит Вооруженными силами Украины, стало известно 13 апреля. В Одесской ОВА сообщали, что ВСУ нанесли по кораблю удар ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара"

Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть.

Минобороны РФ сперва заявляло, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма".

По данным министерства обороны РФ, экипаж корабля состоит из 680 человек. По информации советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, на борту было 510 членов экипажа. В РФ заявили, что эвакуировали экипаж, но не уточняли число эвакуированных. В Пентагоне считают, что "по крайней мере некоторые" члены экипажа крейсера эвакуировались.

16 апреля Севастополе провели прощание с затонувшим крейсером и "встречу с экипажем", но на венке была надпись: "Кораблю и морякам". Экс-депутат Государственной думы РФ, оппозиционный политик Илья Пономарев заявлял, что из штатной численности экипажа в 510 человек спасли только 58.

Мать одного из выживших матросов рассказала журналистам проекта "Схемы" ("Радіо Свобода") 19 апреля, что затонувший ракетный крейсер "Москва" шел захватывать Одессу.

Теги: Россия, Украина, Москва, Черное море, корабль, Одесская область, ГПСУ, крейсер, война России против Украины, ракеты, Нептун, моряки, экипаж, российские оккупанты
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