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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Как они так нагло врут в минобороны?" СМИ нашли родных еще троих российских срочников, пропавших без вести на крейсере "Москва"

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Всего уже известны имена двух погибших моряков и семи пропавших без вести срочников с крейсера "Москва"
Всего уже известны имена двух погибших моряков и семи пропавших без вести срочников с крейсера "Москва"
Фото: EPA

Список пропавших без вести российских срочников, служивших на уничтоженном крейсере "Москва", продолжает пополняться. 19 апреля российские СМИ опубликовали рассказы родных еще троих таких моряков – Никиты Ефременко, Сергея Грудинина и Леонида Савина.

"Настоящее время" пообщалось с родными срочника Ефременко из небольшого города Приозерска Ленинградской области. По словам его матери Татьяны, последний раз она общалась с сыном 9 апреля. Ему оставалось 58 дней служить до дембеля, контракт он подписывать не собирался.

Женщина говорит, что "были разговоры, что он участвовал в захвате острова Змеиный", но сам Никита ей об этом не говорил. После 9 апреля связь с сыном пропала. Татьяна говорит, что каждый день звонит начальству крейсера, но никаких вестей о ее сыне нет. Единственная информация, которую она получила, что ее сын в момент пожара был в наряде в столовой.

Также "Настоящее время" разыскало родных еще одного срочника – Савина. Его призвали на флот 2 июля 2021 года, контракт подписывать не собирался, утверждают его родные. Родной брат моряка Владимир Савин рассказал журналистам, что Леонид звонил домой примерно за месяц до гибели крейсера.

После информации о крушении "Москвы" родители связались с замкомандира дивизии Алексеем Бугорским. Тот сначала успокоил родных, якобы с моряком все хорошо, но день спустя написал, что Савин числится в списке пропавших. Близкие моряка не нашли его ни в одном из госпиталей и воинских частей Севастополя.

Имя третьего пропавшего срочника узнали журналисты "Русской службы BBC" – это 21-летний уроженец Амурской области Сергей Грудинин. Последний раз он выходил на связь с родителями 10 апреля. 

Сразу же после появления новостей о крушении крейсера "Москва" его мать Тамара Грудинина позвонила на горячую линию минобороны РФ, где ей сказали, что сын жив и здоров, и посоветовали ждать от него звонка. Через некоторое время матери Грудинина позвонил по мобильному человек, представившийся Павлом Вакулой (так зовут замкомандира крейсера "Москва"). Он сказал, что ее сын пропал без вести.

Еще некоторое время спустя позвонил мужчина, также представившийся командиром матроса, и сообщил Грудининой о гибели сына. По его словам, командир их выводил цепочкой, цепочка порвалась – и Грудинин остался на корабле.

Женщина еще раз связалась с горячей линией минобороны, но опять услышала, что ее сын "жив, здоров, скоро выйдет на связь". В разговоре с журналистами женщина удивляется: "Как они так нагло врут в минобороны?"

Всего уже известны имена двух погибших моряков и семи пропавших без вести срочников с крейсера "Москва".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О том, что крейсер "Москва" был подбит Вооруженными силами Украины, стало известно 13 апреля. В Одесской ОВА сообщали, что ВСУ нанесли по кораблю удар ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара"

Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть.

Минобороны РФ сперва заявляло, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма".

По данным министерства обороны РФ, экипаж корабля состоит из 680 человек. По информации советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, на борту было 510 членов экипажа. В РФ заявили, что эвакуировали экипаж, но не уточняли число эвакуированных. В Пентагоне считают, что "по крайней мере некоторые" члены экипажа крейсера эвакуировались.

16 апреля Севастополе провели прощание с затонувшим крейсером и "встречу с экипажем", но на венке была надпись: "Кораблю и морякам". Экс-депутат Государственной думы РФ, оппозиционный политик Илья Пономарев заявлял, что из штатной численности экипажа в 510 человек спасли только 58.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Черноморский флот РФ, крейсер, война России против Украины, моряки, пропавшие без вести, российские оккупанты
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