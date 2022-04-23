Зеленский: Нас не интересует мнение РФ о поставках оружия в Украину

"Относительно поставок оружия в Украину. Нас точно не интересует мнение РФ. Хотя они с начала войны нам тоже эти поставки делали. Вы помните начало полномасштабного вторжения, как они бежали, оставляя танки. Мы им благодарны за такие поставки", – сказал он, трансляцию ведет Общественное.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.