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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Нас не интересует мнение РФ о поставках оружия в Украину

Зеленский: Вы помните начало полномасштабного вторжения, как они бежали, оставляя танки. Мы им благодарны за такие поставки
Зеленский: Вы помните начало полномасштабного вторжения, как они бежали, оставляя танки. Мы им благодарны за такие поставки
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 23 апреля на пресс-конференции в Киеве потроллил Россию, когда отвечал на вопрос о поставках оружия в Украину.

"Относительно поставок оружия в Украину. Нас точно не интересует мнение РФ. Хотя они с начала войны нам тоже эти поставки делали. Вы помните начало полномасштабного вторжения, как они бежали, оставляя танки. Мы им благодарны за такие поставки", – сказал он, трансляцию ведет Общественное.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, вооружение, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, пресс-конференция
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