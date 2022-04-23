Зеленский: Нас не интересует мнение РФ о поставках оружия в Украину

Зеленский: Вы помните начало полномасштабного вторжения, как они бежали, оставляя танки. Мы им благодарны за такие поставки Фото: president.gov.ua

"Относительно поставок оружия в Украину. Нас точно не интересует мнение РФ. Хотя они с начала войны нам тоже эти поставки делали. Вы помните начало полномасштабного вторжения, как они бежали, оставляя танки. Мы им благодарны за такие поставки", – сказал он, трансляцию ведет Общественное.

Война России против Украины. Главное (обновляется)