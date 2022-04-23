Зеленский: Партнеры наконец-то нас услышали и передают нам то оружие, которое мы просили

"Как и каждое утро, как и каждый день, как и каждый вечер, мы сегодня уделяли максимальное внимание тому, чтобы обеспечить наших военных всем необходимым оружием. Это задача номер один для нашего государства. И я благодарен всем нашим партнерам, которые наконец-то нас услышали. Которые передают нам то, что мы просили. Потому что мы точно знаем, что с этим оружием мы сможем спасти жизни тысяч людей. И можем показать оккупантам, что день, когда они будут вынуждены покинуть Украину, близится", – сказал глава государства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.