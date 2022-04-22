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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Филатов заявил, что правительство Израиля заняло "абсолютно аморальную позицию" в ситуации с войной в Украине

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Филатов считает российские деньги "грязными"
Филатов считает российские деньги "грязными"
Фото: Borys Filatov / Facebook

Правительство израильского премьер-министра Нафтали Беннета занимает "аморальную" позицию относительно войны России против Украины, заявил мэр Днепра Борис Филатов "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 20 апреля.

Речь об этом зашла в ходе обсуждения помощи Украине, которую предоставляют правительства других стран.

"Я четко разделяю народ Израиля и его правительство, правительство Беннета, которое заняло, я считаю, абсолютно аморальную позицию в этой ситуации. Естественно, у Израиля сложная внешнеполитическая, географическая ситуация. Понятно, что они не хотят ссориться с россиянами, которые контролируют сирийское небо. Это геополитика, мне тяжело это комментировать. Но есть совсем другие вещи", – сказал Филатов.

Он считает, что "это грязные российские деньги – то, что они туда едут, то, что Израиль не присоединился к санкциям".

"Есть и другие триггеры, на которые нужно обращать внимание, а не просто прикрываться, что мы вам не дадим военной помощи, потому что не хотим ссориться с россиянами", – объяснил мэр Днепра.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

12 марта президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении войны могли бы пройти в Израиле. Позднее он говорил, что переговоры с РФ о прекращении войны можно провести в Иерусалиме.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что Израиль согласился быть посредником в "поиске мира" и завершении войны России против Украины.

11 марта издание Jerusalem Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что 8 марта во время телефонного разговора с Зеленским Беннет якобы рекомендовал ему согласиться с требованиями России, вторгшейся в Украину. В Офисе президента опровергли эту информацию.

Израиль 13 марта установил новые правила въезда в страну для украинцев – теперь сесть на рейс и прибыть в Израиль можно только при наличии предварительного разрешения МВД Израиля.

Киев считает новые правила въезда украинцев в Израиль, направленные на ограничение приема украинцев, недружественным шагом, нуждающимся в немедленном исправлении, заявлял Ермак.

27 марта Беннет заявил, что Израиль уже направил "лучшие медицинские бригады для создания самого передового в Украине полевого госпиталя", они уже вылечили уже более 500 раненых украинцев. По словам израильского премьера, Израиль в тесной координации с США и ЕС делает все возможное, "когда его просят внести свой вклад в усилия по прекращению этой войны".

Теги: Россия, Израиль, санкции, Борис Филатов, война, правительство, оккупация, военная помощь, вторжение, война России против Украины, мэр, Нафтали Беннет, российские оккупанты
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