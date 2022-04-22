Филатов заявил, что правительство Израиля заняло "абсолютно аморальную позицию" в ситуации с войной в Украине

Речь об этом зашла в ходе обсуждения помощи Украине, которую предоставляют правительства других стран.

"Я четко разделяю народ Израиля и его правительство, правительство Беннета, которое заняло, я считаю, абсолютно аморальную позицию в этой ситуации. Естественно, у Израиля сложная внешнеполитическая, географическая ситуация. Понятно, что они не хотят ссориться с россиянами, которые контролируют сирийское небо. Это геополитика, мне тяжело это комментировать. Но есть совсем другие вещи", – сказал Филатов.

Он считает, что "это грязные российские деньги – то, что они туда едут, то, что Израиль не присоединился к санкциям".

"Есть и другие триггеры, на которые нужно обращать внимание, а не просто прикрываться, что мы вам не дадим военной помощи, потому что не хотим ссориться с россиянами", – объяснил мэр Днепра.

Война России против Украины. Главное (обновляется)