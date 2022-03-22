"Затаился и наблюдает, как будут развиваться события". Филатов заявил, что Коломойский находится в Днепре

"Я в синагогу не хожу, потому что православный человек, но в последний раз, рассказывали мои знакомые, видели его в синагоге... Он в Днепре. Что касается степени его помощи или участия, я не в курсе. Может, он где-то помогает по другим направлениям", – сказал Филатов.
Он выразил надежду, что Коломойский как влиятельный человек, у которого "большие возможности", участвует в борьбе против РФ.
"Может, у него есть контакты с ВСУ, теробороной... В штабе обороны области его не видно, хотя он находится в Днепре. Даже за это ему надо сказать не то что слова благодарности, но… Понимаете, он мог бы сейчас сидеть в Буковеле, но он находится в Днепре, в отличие от многих уважаемых и авторитетных городских дружков, которые 24 [февраля] сели в машины и укатили даже не в Западную Украину, а за границу", – заявил Филатов.
В то же время мэр Днепра не знает, почему за 26 дней полномасштабной войны Коломойский ни разу не делал публичных заявлений о вторжении:
"Бог ему судья. Он находится между молотом и наковальней – его не любят ни на востоке, ни на западе. Я думаю, он просто затаился и наблюдает, как будут развиваться события", – считает Филатов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Коломойский входит в десятку богатейших украинцев. Журнал "Forbes Украина" в 2020 году оценивал его состояние в $1 млрд (восьмое место в списке самых богатых людей), журнал НВ – в $1,18 млрд (шестое место). 14 марта 2022 года американский Forbes обновил глобальный рейтинг миллиардеров. Среди них — семь украинцев, в том числе и Коломойский, его состояние на эту дату журнал оценил в $1,1 млрд.
В марте 2021 года США ввели санкции против Коломойского и членов его семьи.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 10 марта говорил в эфире "Радіо Свобода", что "подавляющая часть олигархов" находится в Украине, в частности, Ринат Ахметов и Игорь Коломойский. Он заверил, что украинским властям известно, кто сейчас находится на территории государства, а кто выехал за его пределы.
После начала полномасштабного российского вторжения украинские "олигархи повели себя, на удивление, патриотично", считает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.