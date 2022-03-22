"Затаился и наблюдает, как будут развиваться события". Филатов заявил, что Коломойский находится в Днепре

Коломойский "мог бы сейчас сидеть в Буковеле, но он находится в Днепре", отметил мэр города Фото: depositphotos.com

"Я в синагогу не хожу, потому что православный человек, но в последний раз, рассказывали мои знакомые, видели его в синагоге... Он в Днепре. Что касается степени его помощи или участия, я не в курсе. Может, он где-то помогает по другим направлениям", – сказал Филатов.

Он выразил надежду, что Коломойский как влиятельный человек, у которого "большие возможности", участвует в борьбе против РФ.

"Может, у него есть контакты с ВСУ, теробороной... В штабе обороны области его не видно, хотя он находится в Днепре. Даже за это ему надо сказать не то что слова благодарности, но… Понимаете, он мог бы сейчас сидеть в Буковеле, но он находится в Днепре, в отличие от многих уважаемых и авторитетных городских дружков, которые 24 [февраля] сели в машины и укатили даже не в Западную Украину, а за границу", – заявил Филатов.

В то же время мэр Днепра не знает, почему за 26 дней полномасштабной войны Коломойский ни разу не делал публичных заявлений о вторжении:

"Бог ему судья. Он находится между молотом и наковальней – его не любят ни на востоке, ни на западе. Я думаю, он просто затаился и наблюдает, как будут развиваться события", – считает Филатов.

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