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СМИ узнали, как Коломойский отпраздновал в Днепре свой день рождения. Во время съемок на журналистов напали

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Свой день рождения, по данным журналистов, Коломойский праздновал в Днепре
Свой день рождения, по данным журналистов, Коломойский праздновал в Днепре
Фото: EPA

Журналисты издания "Украинская правда" 17 февраля опубликовали расследование о праздновании в Днепре 13 февраля дня рождения бизнесмена Игоря Коломойского. Во время съемки сюжета на журналистов напали охранники бизнесмена Александра Петровского.

По информации источников "Украинской правды" на праздник должны были прибыть около 50 человек. Наблюдая за местным аэропортом, журналисты, в частности, зафиксировали прилет бизнесмена и бывшего первого заместителя главы правления "ПриватБанка" Олега Гороховского.

Также журналисты засняли, как из VIP-терминала выехал автомобиль, которым пользуется нардеп Александр Дубинский. Его же позже заметили в культурно-деловом центре "Менора", где проходило празднование.

На празднике засняли и партнера Коломойского, а также бывшего депутата от "Партии регионов" Евгения Геллера. По данным источников издания, на дне рождения также присутствовали бизнесмен Павел Фукс, совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич, бизнесмен Игорь Суркис, глава правления "Укрнафтобуріння" Михаил Бакуненко. Также журналисты сняли, как центр покидает нардеп от группы "За майбутнє" Юрий Шаповалов.

Развлекали гостей артисты Потап и Настя Каменских. Само празднование, по данным журналистов, длилось восемь часов.

Во время съемок сюжета произошло нападение на журналистов издания. Когда оператор "Украинской правды" Ярослав Бондаренко направился к VIP-терминалу аэропорта, чтобы снять пассажиров, на него напали несколько мужчин. У Бондаренко забрали телефон, чтоб удалить снятое видео. Также ему угрожали ножом, чтобы тот разблокировал телефон. Позже нападавшие заявили, что являются "охраной аэропорта".

"Украинская правда" получила видео из нагрудной камеры одного из полицейских, которые прибыли на место инцидента. На видео виден Петровский, который заявляет, что журналисты могут быть "диверсантами".

"Мы выходим – они там стоят, снимают на камеру. Снимают самолеты и все, что есть и что происходит. То есть вы его не отпускайте. А если нет, то мы его заберем с собой вместе со вторым. Не отпускайте его никуда", – говорит он.

По данным журналистов, это видео есть у официального следствия. В то же время собеседники издания в правоохранительных органах сообщили, что полиции не удалось получить видео с камер видеонаблюдения VIP-терминала, которые должны были зафиксировать, кто и как угрожал ножом оператору съемочной группы.

ВИДЕО
Видео: Українська правда / YouTube
Контекст:

Коломойский входит в рейтинг 100 богатейших людей Украины журнала "Forbes Украина", обнародованный в мае прошлого года. Активы бизнесмена оценили в $1,8 млрд, он занимает четвертое место в списке. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Игорь Суркис, Игорь Коломойский, Днепр, нападение, Юрий Шаповалов, Евгений Геллер, Олег Гороховский, Павел Фукс, Александр Петровский, Тимур Миндич
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