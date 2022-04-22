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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Филатов: У Коломойского достаточно финансовых ресурсов, чтобы помогать стране. Мы этого не наблюдаем

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Филатов говорил, что Коломойский (на фото) находится в Днепре
Филатов говорил, что Коломойский (на фото) находится в Днепре
Фото: ЕРА

Владелец группы "Приват" бизнесмен Игорь Коломойский находится в Украине и не помогает стране в борьбе с российским вторжением, по крайней мере в Днепре. Об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил "Украинской правде" в интервью, которое было опубликовано 20 апреля.

"Я не знаю, где находится этот человек. Кто говорит, что он находится в Днепре, кто говорит, что он в Буковеле. То есть его на горизонте не видно вообще, просто не видно. Ощущение, что его не существует. Может, он где-то в Буковеле кому-то помогает, я не буду это комментировать", – сказал мэр Днепра.

По его словам, после "недоразумений" Коломойского с США, введенными санкциями и "проблем с правоохранительными органами" денег у бизнесмена стало меньше.

"При этом я уверен, что у него есть достаточно финансовых ресурсов для того, чтобы помогать своей стране и своему родному городу. Поэтому, с точки зрения персоналии, я думаю, что его значимость не имеет никакого значения. А с точки зрения финансового ресурса, организационного, у него есть предприятия, которые работают, которые могут быть интегрированы в оборону – это, конечно, имеет значение. Для нас каждый человек, у которого есть ресурс, имеет значение. Но, к сожалению, мы его не наблюдаем", – объяснил Филатов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Месяцем ранее Филатов говорил, что Коломойский находится в Днепре.

Контекст:

Коломойский входит в десятку богатейших украинцев. Журнал "Forbes Украина" в 2020 году оценивал его состояние в $1 млрд (восьмое место в списке самых богатых людей), журнал НВ – в $1,18 млрд (шестое место). 14 марта 2022 года американский Forbes обновил глобальный рейтинг миллиардеров. Среди них — семь украинцев, в том числе Коломойский, его состояние на эту дату журнал оценил в $1,1 млрд.

В марте 2021 года США ввели санкции против Коломойского и членов его семьи.

В апреле 2022 года Forbes написал, что Коломойский с начала масштабной войны в Украине стал беднее на $800 млн. Авторы статьи добавляют, что с 24 февраля – дня вторжения России – бизнесмен ведет себя "значительно тише".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 10 марта говорил в эфире "Радіо Свобода", что "подавляющая часть олигархов" находится в Украине, в частности Ринат Ахметов и Игорь Коломойский. Он заверил, что украинским властям известно, кто сейчас находится на территории государства, а кто выехал за его пределы. 

После начала полномасштабного вторжения РФ украинские "олигархи повели себя на удивление патриотично", считает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Теги: санкции, Борис Филатов, война, Игорь Коломойский, Днепр, вторжение, олигархи, война России против Украины, финансы, Буковель, миллиардер, мэр, бизнесмен
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