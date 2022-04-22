Филатов: У Коломойского достаточно финансовых ресурсов, чтобы помогать стране. Мы этого не наблюдаем

"Я не знаю, где находится этот человек. Кто говорит, что он находится в Днепре, кто говорит, что он в Буковеле. То есть его на горизонте не видно вообще, просто не видно. Ощущение, что его не существует. Может, он где-то в Буковеле кому-то помогает, я не буду это комментировать", – сказал мэр Днепра.
По его словам, после "недоразумений" Коломойского с США, введенными санкциями и "проблем с правоохранительными органами" денег у бизнесмена стало меньше.
"При этом я уверен, что у него есть достаточно финансовых ресурсов для того, чтобы помогать своей стране и своему родному городу. Поэтому, с точки зрения персоналии, я думаю, что его значимость не имеет никакого значения. А с точки зрения финансового ресурса, организационного, у него есть предприятия, которые работают, которые могут быть интегрированы в оборону – это, конечно, имеет значение. Для нас каждый человек, у которого есть ресурс, имеет значение. Но, к сожалению, мы его не наблюдаем", – объяснил Филатов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Месяцем ранее Филатов говорил, что Коломойский находится в Днепре.
Коломойский входит в десятку богатейших украинцев. Журнал "Forbes Украина" в 2020 году оценивал его состояние в $1 млрд (восьмое место в списке самых богатых людей), журнал НВ – в $1,18 млрд (шестое место). 14 марта 2022 года американский Forbes обновил глобальный рейтинг миллиардеров. Среди них — семь украинцев, в том числе Коломойский, его состояние на эту дату журнал оценил в $1,1 млрд.
В марте 2021 года США ввели санкции против Коломойского и членов его семьи.
В апреле 2022 года Forbes написал, что Коломойский с начала масштабной войны в Украине стал беднее на $800 млн. Авторы статьи добавляют, что с 24 февраля – дня вторжения России – бизнесмен ведет себя "значительно тише".
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 10 марта говорил в эфире "Радіо Свобода", что "подавляющая часть олигархов" находится в Украине, в частности Ринат Ахметов и Игорь Коломойский. Он заверил, что украинским властям известно, кто сейчас находится на территории государства, а кто выехал за его пределы.
После начала полномасштабного вторжения РФ украинские "олигархи повели себя на удивление патриотично", считает советник главы Офиса президента Алексей Арестович.