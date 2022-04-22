Филатов: У Коломойского достаточно финансовых ресурсов, чтобы помогать стране. Мы этого не наблюдаем

"Я не знаю, где находится этот человек. Кто говорит, что он находится в Днепре, кто говорит, что он в Буковеле. То есть его на горизонте не видно вообще, просто не видно. Ощущение, что его не существует. Может, он где-то в Буковеле кому-то помогает, я не буду это комментировать", – сказал мэр Днепра.

По его словам, после "недоразумений" Коломойского с США, введенными санкциями и "проблем с правоохранительными органами" денег у бизнесмена стало меньше.

"При этом я уверен, что у него есть достаточно финансовых ресурсов для того, чтобы помогать своей стране и своему родному городу. Поэтому, с точки зрения персоналии, я думаю, что его значимость не имеет никакого значения. А с точки зрения финансового ресурса, организационного, у него есть предприятия, которые работают, которые могут быть интегрированы в оборону – это, конечно, имеет значение. Для нас каждый человек, у которого есть ресурс, имеет значение. Но, к сожалению, мы его не наблюдаем", – объяснил Филатов.

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Месяцем ранее Филатов говорил, что Коломойский находится в Днепре.