Ахметов стал вдвое беднее, Пинчук потерял $700 млн, Новинский – $2,2 млрд. Американский Forbes проанализировал состояние и поведение украинских миллиардеров

Издание приводит слова Ахметова о готовности инвестировать в восстановление Украины после победы в войне. "Я разделяю чувства всех украинцев: я искренне ожидаю победы Украины в этой войне, – сказал Ахметов Forbes 10 марта. – И мы начнем восстанавливать страну, чтобы она стала счастливой и цветущей. Со своей стороны я не пожалею средств или усилий для достижения этой цели".

По информации Forbes, другой украинский крупный бизнесмен, Виктор Пинчук, потерял $700 млн. Издание его называет самым прозападным миллиардером и напоминает, что он организовал очередной "Украинский ланч" на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля, за пять дней до вторжения российских войск в Украину.

Вадим Новинский потерял с начала войны $2,2 млрд. Журналисты отмечают, что он родился в России и украинское гражданство получил только в 2012 году. Бизнесмен и политик пытался начать переговоры с РФ до вторжения, пишет Forbes и подчеркивает, что еще до начала войны Новинский вернулся в Украину и посетил вместе с Ахметовым Мариуполь.

Состояние Константина Жеваго уменьшилось на $800 млн. Авторы материала отмечают связанные с войной благотворительные инициативы его горнодобывающей компании Ferrexpo, но пишут, что достоверно неизвестно, находится ли сам миллиардер в Украине. Его яхту в последний раз видели в Красном море 2 апреля по пути в египетский курортный город Шарм-эль-Шейх, сообщает Forbes.

Также издание отмечает, что владелец корпорации АТБ Геннадий Боголюбов с начала полномасштабного российского вторжения потерял $900 млн.

Владелец группы "Приват" Игорь Коломойский стал беднее на $800 млн, пишет Forbes. Авторы статьи добавляют, что с 24 февраля – дня вторжения России – он ведет себя "значительно тише".