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ВОЙНА В УКРАИНЕ

72 гаубицы и больше 120 беспилотников. В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет помощи Украине

Эта восьмая поставка военной помощи Украине из запасов Пентагона менее чем за год
Эта восьмая поставка военной помощи Украине из запасов Пентагона менее чем за год
Фото: depositphotos.com

21 апреля президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $800 млн. Заявление спикера Пентагона Джона Кирби по этому поводу опубликовано на сайте минобороны США.

Новая партия помощи включает:

  • 72 155-мм гаубицы и 144 тыс. снарядов к ним;
  • 72 тактические машины для буксировки этих гаубиц;
  • более 121 тактического беспилотного летательного аппарата Phoenix Ghost;
  • полевое оборудование и запасные части.

"Эти средства вместе с 18-ю 155-мм гаубицами, о которых было объявлено 13 апреля, обеспечивают достаточно артиллерийских систем для оснащения пяти дивизионов", – заявили в Пентагоне. 

В сообщении отмечается, что это выделение военной помощи Украине из запасов Пентагона – восьмое с августа 2021 года.

"США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $4 млрд с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе примерно $3,4 млрд с начала неспровоцированного вторжения России 24 февраля", – добавили в ведомстве. 

США также начали обучение украинских военных обращению с гаубицами, которые предоставляют ВСУ.

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

Президент США 21 апреля объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $800 млн, о транше финансовой помощи в размере $500 млн, о новой программе для беженцев из Украины и о запрете российским кораблям заходить в порты США.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Байдена и американский народ "за лидерство в поддержке народа Украины в борьбе с российской агрессией".

Теги: Пентагон, вооружение, военная техника, военная помощь, боеприпасы, артиллерия, беспилотники, война России против Украины
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