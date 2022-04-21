72 гаубицы и больше 120 беспилотников. В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет помощи Украине

Эта восьмая поставка военной помощи Украине из запасов Пентагона менее чем за год Фото: depositphotos.com

Новая партия помощи включает:

72 155-мм гаубицы и 144 тыс. снарядов к ним;

72 тактические машины для буксировки этих гаубиц;

более 121 тактического беспилотного летательного аппарата Phoenix Ghost;

полевое оборудование и запасные части.

"Эти средства вместе с 18-ю 155-мм гаубицами, о которых было объявлено 13 апреля, обеспечивают достаточно артиллерийских систем для оснащения пяти дивизионов", – заявили в Пентагоне.

В сообщении отмечается, что это выделение военной помощи Украине из запасов Пентагона – восьмое с августа 2021 года.

"США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $4 млрд с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе примерно $3,4 млрд с начала неспровоцированного вторжения России 24 февраля", – добавили в ведомстве.

США также начали обучение украинских военных обращению с гаубицами, которые предоставляют ВСУ.