72 гаубицы и больше 120 беспилотников. В Пентагоне рассказали, что войдет в новый пакет помощи Украине

Новая партия помощи включает:
"Эти средства вместе с 18-ю 155-мм гаубицами, о которых было объявлено 13 апреля, обеспечивают достаточно артиллерийских систем для оснащения пяти дивизионов", – заявили в Пентагоне.
В сообщении отмечается, что это выделение военной помощи Украине из запасов Пентагона – восьмое с августа 2021 года.
"США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $4 млрд с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе примерно $3,4 млрд с начала неспровоцированного вторжения России 24 февраля", – добавили в ведомстве.
США также начали обучение украинских военных обращению с гаубицами, которые предоставляют ВСУ.
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.
Президент США 21 апреля объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $800 млн, о транше финансовой помощи в размере $500 млн, о новой программе для беженцев из Украины и о запрете российским кораблям заходить в порты США.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Байдена и американский народ "за лидерство в поддержке народа Украины в борьбе с российской агрессией".