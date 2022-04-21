США запрещают российским кораблям заходить в свои порты – Байден

Он отметил, что 20 апреля США ввели новые санкции против РФ.
"Сегодня я объявляю, что США запретят связанным с Россией судам заходить в наши порты, как это ранее было сделано в Европе. Это означает, что ни одно судно под российским флагом или судно, которое принадлежит России или управляется кем-то, связанным с Россией, не сможет зайти в порт США, подойти к нашим берегам", – сказал Байден.
По его словам, это "еще один важный шаг", который США предприняли согласованно со своими союзниками в Канаде и Европе, чтобы не позволить России пользоваться "преимуществами мировой экономической системы".
После вторжения РФ в Украину Запад ввел против России несколько пакетов санкций. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
Европейский союз 8 апреля ввел пятый пакет санкций против 216 физлиц и 18 компаний, производство и технологии которых связаны с вторжением РФ в Украину. В частности, в списке дочери Путина, террористы "ДНР" и "ЛНР" и близкие к Путину бизнесмены.
Также ЕС официально ввел запрет на экспорт в Россию передовых полупроводников, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, чувствительного оборудования и оснащения для транспорта и закрыл доступ в порты на территории ЕС любому судну, зарегистрированному под флагом России (но с рядом исключений).
Европейские страны постепенно имплементируют эти меры. По данным Офиса президента на 17 апреля, запрет на вход российских судов в свои порты ввели пять стран ЕС. "Портовый бан" распространяется и на суда, которые после 24 февраля сменили флаг во избежание возможных запретов.