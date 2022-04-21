США запрещают российским кораблям заходить в свои порты – Байден

Он отметил, что 20 апреля США ввели новые санкции против РФ.

"Сегодня я объявляю, что США запретят связанным с Россией судам заходить в наши порты, как это ранее было сделано в Европе. Это означает, что ни одно судно под российским флагом или судно, которое принадлежит России или управляется кем-то, связанным с Россией, не сможет зайти в порт США, подойти к нашим берегам", – сказал Байден.

По его словам, это "еще один важный шаг", который США предприняли согласованно со своими союзниками в Канаде и Европе, чтобы не позволить России пользоваться "преимуществами мировой экономической системы".