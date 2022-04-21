Администрация Байдена объявила новую программу для беженцев из Украины

Программа упростит въезд в страну для граждан Украины, спасающихся от войны. Она будет спонсироваться гражданами США и организациями, в том числе некоммерческими. Администрировать ее будет министерство внутренней безопасности.
Журналисты отметили, что украинцы будут проходить строгую проверку, которая включает биографический и биометрический контроль, также им предстоит вакцинация от COVID-19. Принять участие в программе смогут граждане Украины, проживавшие в стране по состоянию на 11 февраля.
Спонсоры украинцев также пройдут проверку властей, они должны будут поручиться о финансовой поддержке беженцев из Украины. Количество лиц, которых может спонсировать человек или группа, не ограничено.
"Министерство внутренней безопасности продолжит оказывать помощь украинскому народу, одновременно поддерживая наших европейских союзников, которые так много вынесли на своих плечах в результате жестокого вторжения России в Украину", – заявил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
США планируют принять до 100 тыс. украинских беженцев, которые покинули страну из-за вторжения России. Об этом Белый дом сообщил 24 марта.
Соединенные Штаты Америки ввели для граждан Украины, находящихся в США, специальный статус временной защиты (Temporary Protected Status). Он озволит украинцам остаться в США сроком до 18 месяцев с возможностью подачи документов о разрешении на трудоустройство в стране.
Нападение России на Украину вызвало крупнейший миграционный кризис в Европе со времен Второй мировой войны. В Организации Объединенных Наций считают, что в ближайшие месяцы 12 млн украинцев внутри страны будут нуждаться в помощи и защите, за границей такая помощь понадобится 4 млн беженцев из Украины.
По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 18 апреля Украину из-за нападения РФ покинули почти 5 млн граждан. Больше половины из них (2,8 млн) приняла Польша.