Папа римский заявил, что люди из-за расизма делят беженцев "на категории" и принимают украинцев лучше, чем других

Ведущая говорила о солидарности мирового сообщества к украинским беженцам и о том, что украинцев приветливо принимают в разных странах. Она спросила: "Разрушило ли это стены безразличия и предрассудков в отношении тех, кто бежит из других частей света? Или люди продолжают делить беженцев на неприятные категории?"

Папа римский ответил, что беженцев делят на "первый и второй классы", "по цвету кожи" и по тому, из какой страны приехали эти люди.

"Мы – расисты, а это плохо", – сказал он.

Франциск также заявил, что признает право стран защищаться от нападения.

"Я понимаю правительства, которые закупают оружие. Я понимаю их. Я не оправдываю их, но понимаю. Потому что мы должны защищаться, потому что существует каинская схема войны. Если бы существовала схема мира, то это не было бы нужно", – отметил папа римский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)