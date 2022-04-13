Трудоустройство в Польше для украинцев

Польский рынок труда и беженцы из Украины

Какие тенденции преобладают на рынке труда в Польше?

Согласно опросу, проведенному Польским экономическим институтом и польским государственным банком BGK в начале марта, 14% польских компаний планируют увеличить количество рабочих мест в течение ближайших трех месяцев. Об этом заявляют преимущественно крупные и средние предприятия, среди малых и микропредприятий такие прогнозы случаются реже.

Больше возможностей для трудоустройства обещают строительные компании. Эта отрасль традиционно пользуется популярностью среди украинских работников, однако необходимо признать, что вакансии в ней подходят в большинстве случаев мужчинам. Это касается пассажирских и грузовых перевозок. Несмотря на нехватку мужского персонала (многие украинцы поехали домой, на войну), эти направления развиваются. Вероятно, небольшую часть вакансий займут женщины, однако полностью закрыть потребность в рабочих не удастся.

Гораздо лучше ситуация для компаний из сферы услуг, 12% из которых заявляют о создании дополнительных рабочих мест. Речь идет о том, что в ближайшие сезоны бизнес по размещению гостей и общественного питания не будет иметь проблем с нехваткой персонала. Схожие тенденции господствуют также в сфере IT, однако в этом случае вопрос знания польского языка может стать более весомым. Представители торговли потенциально готовы трудоустроить даже несколько десятков тысяч человек. Многие украинцы смогут получить доход во время приближающегося сезона полевых и садовых работ. Частично это поможет с вопросом концентрации украинских беженцев в больших городах.

Большинство компаний (более 80%) не планируют расширять свои команды работников. Впрочем, даже при таких обстоятельствах в Польше может быть около полумиллиона вакансий. Компании, которые не планируют добавлять новые вакансии, но и дальше ищут работников – это производители пищевых продуктов, электрооборудования, автомобилей. Ознакомиться с имеющимися вакансиями в этих и других отраслях можно на портале https://www.aplikuj.pl/.

В каких компаниях есть вакансии для беженцев из Украины?

В первую очередь стоит выделить отели, рестораны, кафе и другие заведения из этого сектора. Accor/Orbis, Hilton, Polski Holding Hotelowy, Marriott, Dobry Hotel и Radisson, то есть самые большие сети на польском рынке смогут предложить наибольшее количество рабочих мест по всей стране. В этих и меньших локальных заведениях можно получить работу сотрудника ресепшена, повара, официанта, горничной, администратора и так далее. Сети продуктовых магазинов – Biedronka, Lidl, Żabka – обещают места для беженцев из Украины и уже наняли HR-специалистов со знанием украинского языка.

Если же говорить о менее очевидных сферах, то, например, Общество маркетинговых коммуникаций Польши обещает помощь в трудоустройстве для лиц со знаниями в сфере SEO, маркетинга в интернете, PR. К этому процессу общество будет привлекать иностранных партнеров. Компании, занимающиеся доставкой товаров и перевозкой пассажиров (например, Poczta Polska или MPK Wrocław), имеют предложения для курьеров, водителей, механиков и других специалистов, а также обещают помощь с изучением языка. Доступны сферы здравоохранения и красоты.

Вызовы, связанные с работой в Польше

Можно ли работать без знания польского языка?

Число украинских беженцев в мире уже превышает 3 млн человек, из них более 2 млн прибыли в Польшу. Если в ближайшее время ситуация в Украине не улучшится, можно ожидать 4–5 млн беженцев. В таком случае необходимо будет решать проблему нехватки рабочих мест, однако главным вызовом в контексте трудоустройства является языковой барьер.

Знание польского языка, по крайней мере на коммуникативном уровне, жизненно необходимо для работы, поскольку количество вакансий без прямого контакта с клиентами или с возможностью пользоваться английским языком ограничено. Кроме того, даже имея высшее образование, беженцы и беженки из Украины часто устраиваются на простую работу. Конечно, в сложных условиях приходится выбирать то, что по силам, однако в долгосрочной перспективе потребуется соответствующее решение. Поэтому одним из направлений помощи беженцам из Украины является организация языковых курсов и других проектов для поддержки социальной и профессиональной интеграции. Например, в рамках программы "Вместе можем больше" (Razem możemy więcej) организации могут получить средства на реализацию соответствующих инициатив (подробнее об этой и других программах – по ссылке: https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/2646/praca-dla-ukraincow-rynek-pracy-dla-uchodzcow-z-ukrainy).

Вызовы на этапе приема на работу

Большинство украинских работников сталкиваются с проблемами при заполнении и предоставлении необходимых документов. К счастью, в городских администрациях и отделениях Службы занятости работают специалисты со знанием украинского языка, а также волонтеры-переводчики и юридические консультанты. Они оказывают квалифицированную поддержку, помогают заполнить необходимые бланки и найти общий язык с сотрудниками.

Помощь охватывает также заполнение CV (резюме) – своеобразной визитной карточки, которую необходимо отправить работодателям. Однако если необходимо создать несколько резюме, можно воспользоваться онлайн-редакторами, например Kreator CV на https://www.aplikuj.pl/. Кроме того, следует тщательно подготовиться к предстоящему собеседованию: ознакомиться с сайтом компании, особенностями и объемом будущих обязанностей, подготовиться к вопросам и составить собственные вопросы, еще раз просмотреть CV и подготовить соответствующую одежду.