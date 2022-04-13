ГОРДОН
 
 
Интересное Актуально

Трудоустройство в Польше для украинцев

14% польских компаний планируют увеличить количество рабочих мест в течение ближайших трех месяцев
14% польских компаний планируют увеличить количество рабочих мест в течение ближайших трех месяцев
Фото: tomekwalecki / Pixabay

Количество украинских беженцев в Польше растет с каждым днем и уже превысило отметку в 2 млн человек. Большинство из них – это женщины трудоспособного возраста, поэтому очевидна потребность в их трудоустройстве. Эксперты обещают, что в Польше найдется работа всем, кто спасается от войны.

Польский рынок труда и беженцы из Украины

Какие тенденции преобладают на рынке труда в Польше?

Согласно опросу, проведенному Польским экономическим институтом и польским государственным банком BGK в начале марта, 14% польских компаний планируют увеличить количество рабочих мест в течение ближайших трех месяцев. Об этом заявляют преимущественно крупные и средние предприятия, среди малых и микропредприятий такие прогнозы случаются реже.

Больше возможностей для трудоустройства обещают строительные компании. Эта отрасль традиционно пользуется популярностью среди украинских работников, однако необходимо признать, что вакансии в ней подходят в большинстве случаев мужчинам. Это касается пассажирских и грузовых перевозок. Несмотря на нехватку мужского персонала (многие украинцы поехали домой, на войну), эти направления развиваются. Вероятно, небольшую часть вакансий займут женщины, однако полностью закрыть потребность в рабочих не удастся.

Гораздо лучше ситуация для компаний из сферы услуг, 12% из которых заявляют о создании дополнительных рабочих мест. Речь идет о том, что в ближайшие сезоны бизнес по размещению гостей и общественного питания не будет иметь проблем с нехваткой персонала. Схожие тенденции господствуют также в сфере IT, однако в этом случае вопрос знания польского языка может стать более весомым. Представители торговли потенциально готовы трудоустроить даже несколько десятков тысяч человек. Многие украинцы смогут получить доход во время приближающегося сезона полевых и садовых работ. Частично это поможет с вопросом концентрации украинских беженцев в больших городах.

Большинство компаний (более 80%) не планируют расширять свои команды работников. Впрочем, даже при таких обстоятельствах в Польше может быть около полумиллиона вакансий. Компании, которые не планируют добавлять новые вакансии, но и дальше ищут работников – это производители пищевых продуктов, электрооборудования, автомобилей. Ознакомиться с имеющимися вакансиями в этих и других отраслях можно на портале https://www.aplikuj.pl/.

В каких компаниях есть вакансии для беженцев из Украины?

В первую очередь стоит выделить отели, рестораны, кафе и другие заведения из этого сектора. Accor/Orbis, Hilton, Polski Holding Hotelowy, Marriott, Dobry Hotel и Radisson, то есть самые большие сети на польском рынке смогут предложить наибольшее количество рабочих мест по всей стране. В этих и меньших локальных заведениях можно получить работу сотрудника ресепшена, повара, официанта, горничной, администратора и так далее. Сети продуктовых магазинов – Biedronka, Lidl, Żabka – обещают места для беженцев из Украины и уже наняли HR-специалистов со знанием украинского языка.

Если же говорить о менее очевидных сферах, то, например, Общество маркетинговых коммуникаций Польши обещает помощь в трудоустройстве для лиц со знаниями в сфере SEO, маркетинга в интернете, PR. К этому процессу общество будет привлекать иностранных партнеров. Компании, занимающиеся доставкой товаров и перевозкой пассажиров (например, Poczta Polska или MPK Wrocław), имеют предложения для курьеров, водителей, механиков и других специалистов, а также обещают помощь с изучением языка. Доступны сферы здравоохранения и красоты.

Вызовы, связанные с работой в Польше

Можно ли работать без знания польского языка?

Число украинских беженцев в мире уже превышает 3 млн человек, из них более 2 млн прибыли в Польшу. Если в ближайшее время ситуация в Украине не улучшится, можно ожидать 4–5 млн беженцев. В таком случае необходимо будет решать проблему нехватки рабочих мест, однако главным вызовом в контексте трудоустройства является языковой барьер.

Знание польского языка, по крайней мере на коммуникативном уровне, жизненно необходимо для работы, поскольку количество вакансий без прямого контакта с клиентами или с возможностью пользоваться английским языком ограничено. Кроме того, даже имея высшее образование, беженцы и беженки из Украины часто устраиваются на простую работу. Конечно, в сложных условиях приходится выбирать то, что по силам, однако в долгосрочной перспективе потребуется соответствующее решение. Поэтому одним из направлений помощи беженцам из Украины является организация языковых курсов и других проектов для поддержки социальной и профессиональной интеграции. Например, в рамках программы "Вместе можем больше" (Razem możemy więcej) организации могут получить средства на реализацию соответствующих инициатив (подробнее об этой и других программах – по ссылке: https://www.aplikuj.pl/porady-dla-pracownikow/2646/praca-dla-ukraincow-rynek-pracy-dla-uchodzcow-z-ukrainy).

Вызовы на этапе приема на работу

Большинство украинских работников сталкиваются с проблемами при заполнении и предоставлении необходимых документов. К счастью, в городских администрациях и отделениях Службы занятости работают специалисты со знанием украинского языка, а также волонтеры-переводчики и юридические консультанты. Они оказывают квалифицированную поддержку, помогают заполнить необходимые бланки и найти общий язык с сотрудниками.

Помощь охватывает также заполнение CV (резюме) – своеобразной визитной карточки, которую необходимо отправить работодателям. Однако если необходимо создать несколько резюме, можно воспользоваться онлайн-редакторами, например Kreator CV на https://www.aplikuj.pl/Кроме того, следует тщательно подготовиться к предстоящему собеседованию: ознакомиться с сайтом компании, особенностями и объемом будущих обязанностей, подготовиться к вопросам и составить собственные вопросы, еще раз просмотреть CV и подготовить соответствующую одежду.

Теги: Польша, образование, беженцы, трудоустройство, украинцы, женщины, работа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Жена композитора Поклада: Наш дом в Ворзеле россияне заминировали. Чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор подорвался, открывая крышку пианино?
Жена композитора Поклада: Наш дом в Ворзеле россияне заминировали. Чего они хотели? Чтобы 80-летний композитор подорвался, открывая крышку пианино? G
Елена ПОСКАННАЯ
Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников
Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников G
Елена ПОСКАННАЯ
Полное вооружение. Кто и как помогает теробороне. Список
Полное вооружение. Кто и как помогает теробороне. Список G
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ
Рианна на позднем сроке беременности снялась в ванной. Фото
Рианна на позднем сроке беременности снялась в ванной. Фото
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит! " 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит! " 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым
"Синдром уцелевшего". Tarabarova попала в больницу с посттравматическим стрессовым расстройством
"Синдром уцелевшего". Tarabarova попала в больницу с посттравматическим стрессовым расстройством
  "Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки
  "Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки
"Языком тела о войне в Украине". Гвоздева и студенты-хореографы станцевали под гимн Украины. Видео
"Языком тела о войне в Украине". Гвоздева и студенты-хореографы станцевали под гимн Украины. Видео
Шер призвала предоставить Украине оружие для защиты от российских оккупантов
Шер призвала предоставить Украине оружие для защиты от российских оккупантов
"Ты украинка, поэтому оставайся приветливой и сдержанной". Фреймут записала обращение к соотечественницам-эмигранткам
"Ты украинка, поэтому оставайся приветливой и сдержанной". Фреймут записала обращение к соотечественницам-эмигранткам
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские певицы спели в Польше гимн сечевых стрельцов перед благотворительным матчем в поддержу Украины. Видео
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские певицы спели в Польше гимн сечевых стрельцов перед благотворительным матчем в поддержу Украины. Видео
Усик спустя 10 лет вернул козацкий оселедец и отрастил усы
Усик спустя 10 лет вернул козацкий оселедец и отрастил усы
Райкина уволили из созданной им Театральной школы после подписания письма с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине"
Райкина уволили из созданной им Театральной школы после подписания письма с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине"
  Полякова записала для детей "Колискову мелодію України". Видео
  Полякова записала для детей "Колискову мелодію України". Видео
"Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники и сограждане". Кондратюк показал, чем российские оккупанты обстреляли его дом
"Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники и сограждане". Кондратюк показал, чем российские оккупанты обстреляли его дом
"Сказала, что Путина обязательно переживет! Я верю". Олейник показал, как его 97-летняя бабушка сажает картофель
"Сказала, что Путина обязательно переживет! Я верю". Олейник показал, как его 97-летняя бабушка сажает картофель
  "Не шути с Украиной". Макс Барских обнародовал фрагмент песни, посвященной ВСУ. Аудио
  "Не шути с Украиной". Макс Барских обнародовал фрагмент песни, посвященной ВСУ. Аудио
"Снова и снова просматриваю наши фото". Мирзоян обратился к Тоне Матвиенко, которая после нападения РФ на Украину уехала за границу
"Снова и снова просматриваю наши фото". Мирзоян обратился к Тоне Матвиенко, которая после нападения РФ на Украину уехала за границу
 
 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS