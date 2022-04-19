1,4 млн человек в Украине зарегистрировались как внутренние переселенцы – Минсоцполитики

"Это люди, оказавшиеся в другом городе, часто без необходимых вещей, с детьми и пожилыми родственниками. Им нужно жилье, элементарные вещи – еда, медикаменты и средства гигиены на первое время, а в дальнейшем – работа. Поэтому государство во время военного положения, даже в условиях крайне ограниченных ресурсов, внедрило систему взаимосвязанных программ, помогающих людям решить эти вопросы", – заявила министр соцполитики Марина Лазебная.

Она отметила, что из-за большого количества вынужденно перемещенных людей во многих общинах возникли большие очереди на регистрацию.

"Но в ближайшие дни, я надеюсь, что даже с завтрашнего дня, стать на учет как внутренне перемещенное лицо и подать заву на помощь на проживание можно будет через "Дію", не выходя из дома без очередей и лишних бумаг", – добавила министр.

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