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ВОЙНА В УКРАИНЕ

1,4 млн человек в Украине зарегистрировались как внутренние переселенцы – Минсоцполитики

Из-за полномасштабного российского вторжения свои дома вынуждены были покинуть миллионы украинцев
Из-за полномасштабного российского вторжения свои дома вынуждены были покинуть миллионы украинцев
Фото: EPA

Статус внутренне перемещенных лиц в Украине получили более 1,4 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики 19 апреля.

"Это люди, оказавшиеся в другом городе, часто без необходимых вещей, с детьми и пожилыми родственниками. Им нужно жилье, элементарные вещи – еда, медикаменты и средства гигиены на первое время, а в дальнейшем – работа. Поэтому государство во время военного положения, даже в условиях крайне ограниченных ресурсов, внедрило систему взаимосвязанных программ, помогающих людям решить эти вопросы", – заявила министр соцполитики Марина Лазебная.

Она отметила, что из-за большого количества вынужденно перемещенных людей во многих общинах возникли большие очереди на регистрацию.

"Но в ближайшие дни, я надеюсь, что даже с завтрашнего дня, стать на учет как внутренне перемещенное лицо и подать заву на помощь на проживание можно будет через "Дію", не выходя из дома без очередей и лишних бумаг", – добавила министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

5 апреля Международная организация по миграции опубликовала отчет, согласно которому в Украине в результате масштабного вторжения России вынужденными переселенцами стали около 7,1 млн человек. По данным организации, более 50% перемещенных семей имеют детей, 57% – пожилых родственников, 30% – людей с хроническими заболеваниями.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: беженцы, Министерство социальной политики, переселенцы, война России против Украины, Марина Лазебная
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