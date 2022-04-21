Дания возглавит процесс восстановления Николаева и выделит $90 млн на военную помощь Украине – премьер

Фредериксен: Дания всегда поддержит Украину в это тяжелое время Фото: president.gov.ua

"Я хочу выразить поддержку украинскому народу. Вы защищаете свою страну против российского вторжения, ужасной войны. Дома вы, или где-то за границей, хочу сказать, что Дания всегда поддержит Украину в это тяжелое время", – заявила Фредериксен.

Она отметила, что Дания с самого начала войны оказывала Украине существенную политическую, финансовую поддержку, а также поддерживала санкции против РФ и предоставляла необходимое оборудование.

"То, что нужно больше всего – оружие, скажем прямо. И мы будем делать все возможное, чтобы поддержать Украину также в будущем. Поэтому я хотела бы проинформировать вас, президент Зеленский, о новом вкладе в 600 млн датских крон (около $90 млн) на оружие. Это повышает общий военный вклад Дании до более чем 1 млрд датских крон", – сказала премьер-министр Дании.

Фредериксен отметила, что Украина и Дания – "друзья и партнеры надолго" и что Копенгаген будет вкладывать средства в послевоенное восстановление Украины.

"Когда вы обращались к датскому парламенту, президент Зеленский, вы попросили Данию возглавить восстановление города Николаев. Сегодня мы ответили на эту просьбу "да" и мы с нетерпением ждем этого сотрудничества с вами и другими международными партнерами", – добавила она.

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