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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дания возглавит процесс восстановления Николаева и выделит $90 млн на военную помощь Украине – премьер

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Фредериксен: Дания всегда поддержит Украину в это тяжелое время
Фредериксен: Дания всегда поддержит Украину в это тяжелое время
Фото: president.gov.ua

Дания предоставит Украине военную помощь на $90 млн. Об этом премьер-министр страны Метте Фредериксен заявила 21 апреля на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, трансляция велась в Facebook Офиса президента.

"Я хочу выразить поддержку украинскому народу. Вы защищаете свою страну против российского вторжения, ужасной войны. Дома вы, или где-то за границей, хочу сказать, что Дания всегда поддержит Украину в это тяжелое время", – заявила Фредериксен. 

Она отметила, что Дания с самого начала войны оказывала Украине существенную политическую, финансовую поддержку, а также поддерживала санкции против РФ и предоставляла необходимое оборудование. 

"То, что нужно больше всего – оружие, скажем прямо. И мы будем делать все возможное, чтобы поддержать Украину также в будущем. Поэтому я хотела бы проинформировать вас, президент Зеленский, о новом вкладе в 600 млн датских крон (около $90 млн) на оружие. Это повышает общий военный вклад Дании до более чем 1 млрд датских крон", – сказала премьер-министр Дании. 

Фредериксен отметила, что Украина и Дания – "друзья и партнеры надолго" и что Копенгаген будет вкладывать средства в послевоенное восстановление Украины. 

"Когда вы обращались к датскому парламенту, президент Зеленский, вы попросили Данию возглавить восстановление города Николаев. Сегодня мы ответили на эту просьбу "да" и мы с нетерпением ждем этого сотрудничества с вами и другими международными партнерами", – добавила она. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в Николаевской области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

18 апреля оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами, погибло пять человек, еще 15 ранены. В ночь на 19 апреля оккупанты обстреляли Николаев из артиллерии.

Теги: Николаев, Дания, военная помощь, война России против Украины, Метте Фредериксен
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