Премьер Дании пообещала дать Украине больше оружия

По ее словам, один из самых важных сегодня посылов датской стороны заключается в том, что Дания намерена поставлять Украине еще больше оружия, потому что именно оно больше всего необходимо.

Фредериксен добавила, что в дополнение к планам по поставке большего количества оружия также изучается вопрос о том, как Дания может помочь в восстановлении страны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)