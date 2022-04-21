Премьер Дании пообещала дать Украине больше оружия

По ее словам, один из самых важных сегодня посылов датской стороны заключается в том, что Дания намерена поставлять Украине еще больше оружия, потому что именно оно больше всего необходимо.
Фредериксен добавила, что в дополнение к планам по поставке большего количества оружия также изучается вопрос о том, как Дания может помочь в восстановлении страны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Фредериксен вместе с премьером Испании Педро Санчес прибыла в Украину 21 апреля. Они должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить агрессивную войну России и усилия по привлечению ее к ответственности, а также дальнейшую поддержку Украины.