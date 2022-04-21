Испания отправила корабль с военной помощью Украине, там 200 тонн боеприпасов и бронетранспортеры – премьер-министр

"Мы будем помогать Украине, украинскому народу до тех пор, пока не достигнем своей цели. А это свобода и мир для Украины. В последние недели мы предоставляли гуманитарную помощь, медицинские и другие средства. 11 самолетов – 170 тонн военного оборудования и оружия мы уже предоставили, сделали взнос в европейский фонд €120 млн. Мы поддерживаем все санкции. Пакет гуманитарный – это €31 млн – самый большой взнос относительно одного государства в истории Испании. [...] Хочу объявить, что новый груз оружия поступает в Украину. Это испанский корабль "Изабель", отбывший сегодня из испанского порта в Польшу. 200 тонн боеприпасов и других материалов", – сказал он.

По словам премьер-министра Испании, на борту корабля – несколько десятков грузовиков с военными материалами, а также 20 бронеавтомобилей.

"Это вдвое больше, чем мы когда-либо отправляли и чем предыдущий наш груз. Мы хотим, чтобы эта война закончилась победой Украины. И я верю, что мы должны бороться против безнаказанности, особенно – после того, как утром я посетил Бородянку. Эти зверства не должны остаться безнаказанными", – добавил он.

Также Испания принимает украинских беженцев. По словам Санчеса, в Испанию приехали уже 66 тыс. беженцев из Украины и сейчас в стране находится 137 тыс. украинцев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)