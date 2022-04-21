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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Испания отправила корабль с военной помощью Украине, там 200 тонн боеприпасов и бронетранспортеры – премьер-министр

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Санчес: Мы хотим, чтобы эта война закончилась победой Украины
Санчес: Мы хотим, чтобы эта война закончилась победой Украины
Фото: president.gov.ua

Испания отправила в Польшу корабль с военной помощью Украине. Об этом премьер-министр страны Педро Санчес сообщил в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским Киеве 21 апреля, трансляция велась в Facebook Офиса президента.

"Мы будем помогать Украине, украинскому народу до тех пор, пока не достигнем своей цели. А это свобода и мир для Украины. В последние недели мы предоставляли гуманитарную помощь, медицинские и другие средства. 11 самолетов – 170 тонн военного оборудования и оружия мы уже предоставили, сделали взнос в европейский фонд €120 млн. Мы поддерживаем все санкции. Пакет гуманитарный – это €31 млн – самый большой взнос относительно одного государства в истории Испании. [...] Хочу объявить, что новый груз оружия поступает в Украину. Это испанский корабль "Изабель", отбывший сегодня из испанского порта в Польшу. 200 тонн боеприпасов и других материалов", – сказал он. 

По словам премьер-министра Испании, на борту корабля – несколько десятков грузовиков с военными материалами, а также 20 бронеавтомобилей.  

"Это вдвое больше, чем мы когда-либо отправляли и чем предыдущий наш груз. Мы хотим, чтобы эта война закончилась победой Украины. И я верю, что мы должны бороться против безнаказанности, особенно – после того, как утром я посетил Бородянку. Эти зверства не должны остаться безнаказанными", – добавил он.

Также Испания принимает украинских беженцев. По словам Санчеса, в Испанию приехали уже 66 тыс. беженцев из Украины и сейчас в стране находится 137 тыс. украинцев. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Польша, оружие, Испания, санкции, корабль, военная помощь, боеприпасы, Педро Санчес, Бородянка
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