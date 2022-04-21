Литва передала Украине тяжелые минометы

Он не уточнил количество вооружения, отметив только, что его много.
По его словам, Украине уже переданы не только ракетный комплекс Stinger, но и другое противотанковое, зенитное вооружение, боеприпасы, гранаты, автоматы и так далее.
По его словам, остаточная стоимость оказанной поддержки составляет несколько десятков миллионов евро, а стоимость замещения этого оружия может быть выше в 5–10 раз.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.