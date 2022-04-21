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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Литва передала Украине тяжелые минометы

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Анушаускас не уточнил количество вооружения, отметив только, что его много
Анушаускас не уточнил количество вооружения, отметив только, что его много
Фото: EPA

Литва передала Украине тяжелые минометы стоимостью десятки миллионов евро. Об этом BNS рассказал министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Он не уточнил количество вооружения, отметив только, что его много.

По его словам, Украине уже переданы не только ракетный комплекс Stinger, но и другое противотанковое, зенитное вооружение, боеприпасы, гранаты, автоматы и так далее.

По его словам, остаточная стоимость оказанной поддержки составляет несколько десятков миллионов евро, а стоимость замещения этого оружия может быть выше в 5–10 раз.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: оружие, Литва, война, военная помощь, война России против Украины, Арвидас Анушаускас
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