Литва передала Украине тяжелые минометы

Анушаускас не уточнил количество вооружения, отметив только, что его много Фото: EPA

Он не уточнил количество вооружения, отметив только, что его много.

По его словам, Украине уже переданы не только ракетный комплекс Stinger, но и другое противотанковое, зенитное вооружение, боеприпасы, гранаты, автоматы и так далее.

По его словам, остаточная стоимость оказанной поддержки составляет несколько десятков миллионов евро, а стоимость замещения этого оружия может быть выше в 5–10 раз.

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