Данилов: Немцы перед украинцами за Вторую мировую войну должны, и они должны это понимать

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, не повлияет ли критика украинских властей позиции Берлина на объем международной помощи Украине.

"Давайте разделять на партнеров, которые нам действительно являются партнерами и действительно оказывают большую помощь: это прежде всего Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Канада, Польша, страны Балтии, – и тех людей, которые пытаются, скажем так, решить те или иные вопросы", – ответил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что "есть ответственность даже перед совестью".

"Чем дальше они будут тянуть с решением этих вопросов, тем дальше пройдет время, и тогда надо будет спрашивать. Я могу сказать свое мнение, оно публичное. Я считаю, что немцы перед нами, перед украинцами, за Вторую мировую войну должны. И они должны это понимать. И когда они придумали, что мы с россиянами единые, что мы с россиянами один народ – это их парадигма, которую они взяли для себя", – считает Данилов.

Он отметил, что у него "было много дискуссий на этот счет с немцами".

"Я им объяснял, что мы являемся Европой, а Россия – это орда. Мы совсем разные люди. Мы свободные люди, нас поработать невозможно. А на территории Российской Федерации – рабы, привыкшие поклоняться царю и вести рабский образ жизни, который мы с вами наблюдаем в последнее время", – объяснил Данилов.

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