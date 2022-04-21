Правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине – Bild

В списке, направленном Украиной с просьбой предоставить вооружение для борьбы с российским вторжением, был ряд тяжелых вооружений: танки Leopard, БТР Puma, Marder, Boxer, Fuch.
Кроме того, Украина уведомила федеральное правительство и промышленность Германии об острой потребности в реактивных системах залпового огня и противокорабельных ракетах, а также противотанковых ракетах Milan и Spike.
По данным издания, еще в середине марта почти все вооружение, запрошенное Украиной, было в списке поставок немецкой промышленности – даже современные танки Leopard 2. Но после этого минобороны ФРГ по настоянию канцелярии Олафа Шольца начало сокращать список.
В результате, по данным Bild, перечень возможного экспорта оружия немецкой военной промышленности в Украину сократился с 48 до 24 страниц, и из него исчезло практически все тяжелое вооружение: из 15 запросов Украины остались только три, причем некоторые из них имеют альтернативы первоначальным запросам.
Общая стоимость оружия для Украины, согласно новому списку, составляет €307 млн, хотя правительство Германии заявляло о выделении €1 млрд, большая часть которого пойдет Украине.
В немецком экспортном списке вооружений, по информации Bild, есть транспортные средства, личное снаряжение, датчики и средства разведки, боеприпасы, материально-техническое обеспечение, оружие и стрелковое оружие, а также "полевое оборудование" для Украины. Планируется поставка современных устройств, таких как высокотехнологичные радары и дистанционно управляемые боевые модули для установки на украинскую бронетехнику. Транспортные средства включают модернизированные полноприводные автомобили, бронированные грузовики, бронированные автобусы и почти 100 тяжелых полуприцепов HX81 для быстрой перевозки украинских танков.
Но тяжелого вооружения в списке нет.
Министерство обороны Украины после получения информации о сокращенном списке отправило немецкой стороне еще два запроса: 9 апреля Киев вновь запросил у Берлина танки Leopard 2 и самоходные гаубицы, а 16 апреля – зенитно-ракетные комплексы IRIS-T.
По данным Bild, ︎немецкое правительство проигнорировало эти письма.
Издание Spiegel отмечает, что даже представители коалиционных партий все чаще выражают свое недовольство курсом канцлера относительно военной помощи Украине. По информации издания, вопрос о предоставлении Украине тяжелого вооружения планируется обсудить уже на следующей неделе с участием топовых представителей коалиционных партий Германии, а также членов Бундестага.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России. После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января говорил, что официальная Германия отказывается помогать Украине с вооружением в связи с тем, что находится в зависимости от России.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение.
19 апреля канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия практически исчерпала количество оружия, которое может поставить из своих запасов.