Правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине – Bild

По данным Bild, в экспортном немецком списке для Украины были даже современные танки Leopard 2, но канцелярия ФРГ настояла на сокращении списка Фото: EPA

В списке, направленном Украиной с просьбой предоставить вооружение для борьбы с российским вторжением, был ряд тяжелых вооружений: танки Leopard, БТР Puma, Marder, Boxer, Fuch.

Кроме того, Украина уведомила федеральное правительство и промышленность Германии об острой потребности в реактивных системах залпового огня и противокорабельных ракетах, а также противотанковых ракетах Milan и Spike.

По данным издания, еще в середине марта почти все вооружение, запрошенное Украиной, было в списке поставок немецкой промышленности – даже современные танки Leopard 2. Но после этого минобороны ФРГ по настоянию канцелярии Олафа Шольца начало сокращать список.

В результате, по данным Bild, перечень возможного экспорта оружия немецкой военной промышленности в Украину сократился с 48 до 24 страниц, и из него исчезло практически все тяжелое вооружение: из 15 запросов Украины остались только три, причем некоторые из них имеют альтернативы первоначальным запросам.

Общая стоимость оружия для Украины, согласно новому списку, составляет €307 млн, хотя правительство Германии заявляло о выделении €1 млрд, большая часть которого пойдет Украине.

В немецком экспортном списке вооружений, по информации Bild, есть транспортные средства, личное снаряжение, датчики и средства разведки, боеприпасы, материально-техническое обеспечение, оружие и стрелковое оружие, а также "полевое оборудование" для Украины. Планируется поставка современных устройств, таких как высокотехнологичные радары и дистанционно управляемые боевые модули для установки на украинскую бронетехнику. Транспортные средства включают модернизированные полноприводные автомобили, бронированные грузовики, бронированные автобусы и почти 100 тяжелых полуприцепов HX81 для быстрой перевозки украинских танков.

Но тяжелого вооружения в списке нет.

Министерство обороны Украины после получения информации о сокращенном списке отправило немецкой стороне еще два запроса: 9 апреля Киев вновь запросил у Берлина танки Leopard 2 и самоходные гаубицы, а 16 апреля – зенитно-ракетные комплексы IRIS-T.

По данным Bild, ︎немецкое правительство проигнорировало эти письма.

Издание Spiegel отмечает, что даже представители коалиционных партий все чаще выражают свое недовольство курсом канцлера относительно военной помощи Украине. По информации издания, вопрос о предоставлении Украине тяжелого вооружения планируется обсудить уже на следующей неделе с участием топовых представителей коалиционных партий Германии, а также членов Бундестага.