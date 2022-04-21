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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине – Bild

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По данным Bild, в экспортном немецком списке для Украины были даже современные танки Leopard 2, но канцелярия ФРГ настояла на сокращении списка
По данным Bild, в экспортном немецком списке для Украины были даже современные танки Leopard 2, но канцелярия ФРГ настояла на сокращении списка
Фото: EPA

Министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной, хотя немецкая промышленность могла поставить многие виды вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Об этом сообщил Bild, в распоряжении которого имеются украинский и немецкий списки.

В списке, направленном Украиной с просьбой предоставить вооружение для борьбы с российским вторжением, был ряд тяжелых вооружений: танки Leopard, БТР Puma, Marder, Boxer, Fuch.

Кроме того, Украина уведомила федеральное правительство и промышленность Германии об острой потребности в реактивных системах залпового огня и противокорабельных ракетах, а также противотанковых ракетах Milan и Spike.

По данным издания, еще в середине марта почти все вооружение, запрошенное Украиной, было в списке поставок немецкой промышленности – даже современные танки Leopard 2. Но после этого минобороны ФРГ по настоянию канцелярии Олафа Шольца начало сокращать список.

В результате, по данным Bild, перечень возможного экспорта оружия немецкой военной промышленности в Украину сократился с 48 до 24 страниц, и из него исчезло практически все тяжелое вооружение: из 15 запросов Украины остались только три, причем некоторые из них имеют альтернативы первоначальным запросам.

Общая стоимость оружия для Украины, согласно новому списку, составляет €307 млн, хотя правительство Германии заявляло о выделении €1 млрд, большая часть которого пойдет Украине.

В немецком экспортном списке вооружений, по информации Bild, есть транспортные средства, личное снаряжение, датчики и средства разведки, боеприпасы, материально-техническое обеспечение, оружие и стрелковое оружие, а также "полевое оборудование" для Украины. Планируется поставка современных устройств, таких как высокотехнологичные радары и дистанционно управляемые боевые модули для установки на украинскую бронетехнику. Транспортные средства включают модернизированные полноприводные автомобили, бронированные грузовики, бронированные автобусы и почти 100 тяжелых полуприцепов HX81 для быстрой перевозки украинских танков.

Но тяжелого вооружения в списке нет.

Министерство обороны Украины после получения информации о сокращенном списке отправило немецкой стороне еще два запроса: 9 апреля Киев вновь запросил у Берлина танки Leopard 2 и самоходные гаубицы, а 16 апреля – зенитно-ракетные комплексы IRIS-T.

По данным Bild, ︎немецкое правительство проигнорировало эти письма.

Издание Spiegel отмечает, что даже представители коалиционных партий все чаще выражают свое недовольство курсом канцлера относительно военной помощи Украине. По информации издания, вопрос о предоставлении Украине тяжелого вооружения планируется обсудить уже на следующей неделе с участием топовых представителей коалиционных партий Германии, а также членов Бундестага. 

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России. После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января говорил, что официальная Германия отказывается помогать Украине с вооружением в связи с тем, что находится в зависимости от России.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение.

19 апреля канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия практически исчерпала количество оружия, которое может поставить из своих запасов

Теги: Германия, оружие, танки, ФРГ, Министерство обороны Украины, вооружение, БТР, боеприпасы, бронетехника, война России против Украины, Олаф Шольц
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