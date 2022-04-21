Никаких поставок каких-либо самолетов у нас еще не было – Зеленский

Зеленский также отметил, что после полномасштабного вторжения России отношения Украины с Западом улучшились.
"По факту истребителей у нас нет. Никаких поставок каких-либо самолетов у нас еще не было. На сегодняшний день я подтверждаю, что потеплели отношения с Западом и мы видим попытки увеличить поддержку и в направлении тяжелой техники. Мы ждем этого и думаем, что это правда, что это будет у нас. Пока мы имеем то, что имеем", – сказал президент.
Зеленский также ответил на вопрос о том, поступает ли в Украину необходимое вооружение из Франции в достаточном количестве.
"Мы благодарны Франции за то, что она нас поддерживает, и другим странам ЕС благодарны, и Британии, и США. Если конкретно, из Франции мы получаем медицинскую помощь, получили гуманитарную помощь, и мы очень ждем военной помощи. Это правда. Мы видим письма о конкретных вещах, и мы ждем этого. Скажу вам откровенно, я верю народу Франции и верю руководству вашей страны, что мы сможем все-таки все это получить и это увеличит мощь нашей обороноспособности", – подчеркнул президент.
Он отказался разглашать детали, какое именно вооружение будет поставлять Франция Украине.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.
19 апреля представители стран НАТО и Евросоюза провели совещание по поводу масштабного вторжения России в Украину, после чего Великобритания, США и Канада объявили о решении предоставить Украине артиллерийские системы.