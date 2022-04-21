Никаких поставок каких-либо самолетов у нас еще не было – Зеленский

Зеленский: На сегодняшний день я подтверждаю, что потеплели отношения с Западом и мы видим попытки увеличить поддержку и в направлении тяжелой техники Фото: www.president.gov.ua

Зеленский также отметил, что после полномасштабного вторжения России отношения Украины с Западом улучшились.

"По факту истребителей у нас нет. Никаких поставок каких-либо самолетов у нас еще не было. На сегодняшний день я подтверждаю, что потеплели отношения с Западом и мы видим попытки увеличить поддержку и в направлении тяжелой техники. Мы ждем этого и думаем, что это правда, что это будет у нас. Пока мы имеем то, что имеем", – сказал президент.

Зеленский также ответил на вопрос о том, поступает ли в Украину необходимое вооружение из Франции в достаточном количестве.

"Мы благодарны Франции за то, что она нас поддерживает, и другим странам ЕС благодарны, и Британии, и США. Если конкретно, из Франции мы получаем медицинскую помощь, получили гуманитарную помощь, и мы очень ждем военной помощи. Это правда. Мы видим письма о конкретных вещах, и мы ждем этого. Скажу вам откровенно, я верю народу Франции и верю руководству вашей страны, что мы сможем все-таки все это получить и это увеличит мощь нашей обороноспособности", – подчеркнул президент.

Он отказался разглашать детали, какое именно вооружение будет поставлять Франция Украине.

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