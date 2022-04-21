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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Никаких поставок каких-либо самолетов у нас еще не было – Зеленский

Зеленский: На сегодняшний день я подтверждаю, что потеплели отношения с Западом и мы видим попытки увеличить поддержку и в направлении тяжелой техники
Зеленский: На сегодняшний день я подтверждаю, что потеплели отношения с Западом и мы видим попытки увеличить поддержку и в направлении тяжелой техники
Фото: www.president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV, опубликованном 21 апреля в официальном Telegram-канале Офиса президента, сообщил, что Украина на данный момент не получила ни одного истребителя от союзников в рамках военной помощи.

Зеленский также отметил, что после полномасштабного вторжения России отношения Украины с Западом улучшились.

"По факту истребителей у нас нет. Никаких поставок каких-либо самолетов у нас еще не было. На сегодняшний день я подтверждаю, что потеплели отношения с Западом и мы видим попытки увеличить поддержку и в направлении тяжелой техники. Мы ждем этого и думаем, что это правда, что это будет у нас. Пока мы имеем то, что имеем", – сказал президент.

Зеленский также ответил на вопрос о том, поступает ли в Украину необходимое вооружение из Франции в достаточном количестве.

"Мы благодарны Франции за то, что она нас поддерживает, и другим странам ЕС благодарны, и Британии, и США. Если конкретно, из Франции мы получаем медицинскую помощь, получили гуманитарную помощь, и мы очень ждем военной помощи. Это правда. Мы видим письма о конкретных вещах, и мы ждем этого. Скажу вам откровенно, я верю народу Франции и верю руководству вашей страны, что мы сможем все-таки все это получить и это увеличит мощь нашей обороноспособности", – подчеркнул президент.

Он отказался разглашать детали, какое именно вооружение будет поставлять Франция Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

19 апреля представители стран НАТО и Евросоюза провели совещание по поводу масштабного вторжения России в Украину, после чего Великобритания, США и Канада объявили о решении предоставить Украине артиллерийские системы.

Теги: Россия, Украина, оружие, Франция, война, самолет, оккупация, вооружение, Владимир Зеленский, истребители, самолеты, война России против Украины, президент, ЕС
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