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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Норвегия передала Украине системы ПВО, уничтожающие самолеты и вертолеты на малых высотах

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Норвежские "Мистрали" уже следуют в Украину
Норвежские "Мистрали" уже следуют в Украину
Фото: forsvaret.no

Норвегия передала Украине около 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль", которые способны сбивать самолеты и вертолеты на малых высотах. Об этом 20 апреля сообщило министерство обороны Норвегии.

Глава норвежского оборонного ведомства Бьорн Арильд Грам считает, что война в Украине может затянуться, поэтому страна нуждается в международной поддержке для противостояния российской агрессии.

"ЗРК "Мистраль" – это эффективное оружие, которое уже используется на флоте и которое принесет большую пользу Украине", – подчеркнул Грам, уточнив, что "Мистрали" уже следуют в Украину.

По его словам, аналогичные системы вооружения Украине предоставили и другие страны.

В минобороны Норвегии также добавили, что ранее правительство страны решило передать Украине 4000 противотанковых ракет, несколько видов средств защиты и другого военного снаряжения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.

13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.

Теги: Украина, Норвегия, вооружение, ПВО, Мистраль, самолеты, война России против Украины
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