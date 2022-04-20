Норвегия передала Украине системы ПВО, уничтожающие самолеты и вертолеты на малых высотах

Глава норвежского оборонного ведомства Бьорн Арильд Грам считает, что война в Украине может затянуться, поэтому страна нуждается в международной поддержке для противостояния российской агрессии.
"ЗРК "Мистраль" – это эффективное оружие, которое уже используется на флоте и которое принесет большую пользу Украине", – подчеркнул Грам, уточнив, что "Мистрали" уже следуют в Украину.
По его словам, аналогичные системы вооружения Украине предоставили и другие страны.
В минобороны Норвегии также добавили, что ранее правительство страны решило передать Украине 4000 противотанковых ракет, несколько видов средств защиты и другого военного снаряжения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля.
13 апреля президент Украины Владимир Зеленский в обращении к союзникам опубликовал перечень вооружения, необходимого Украине для продолжения войны с Россией. В него вошли боевая авиация, артиллерийские комплексы и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня, бронетехника (в том числе танки), а также системы противовоздушной обороны.