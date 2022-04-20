Норвегия передала Украине системы ПВО, уничтожающие самолеты и вертолеты на малых высотах

Норвежские "Мистрали" уже следуют в Украину Фото: forsvaret.no

Глава норвежского оборонного ведомства Бьорн Арильд Грам считает, что война в Украине может затянуться, поэтому страна нуждается в международной поддержке для противостояния российской агрессии.

"ЗРК "Мистраль" – это эффективное оружие, которое уже используется на флоте и которое принесет большую пользу Украине", – подчеркнул Грам, уточнив, что "Мистрали" уже следуют в Украину.

По его словам, аналогичные системы вооружения Украине предоставили и другие страны.

В минобороны Норвегии также добавили, что ранее правительство страны решило передать Украине 4000 противотанковых ракет, несколько видов средств защиты и другого военного снаряжения.

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