Шольц считает, что газовое эмбарго РФ не положит конец ее войне против Украины

По его словам, он "вообще не видит, чтобы газовое эмбарго положило конец войне".

По мнению Шольца, если бы президент РФ Владимир Путин шел на уступки под влиянием экономических аргументов, "он бы никогда не начал эту безумную войну".

Также канцлер заявил, что дело не в "зарабатывании денег", а в том, что правительство ФРГ хочет избежать "драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, которые никогда больше не откроются". Он заявил, что это имело бы серьезные последствия для Германии, для всей Европы и серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)