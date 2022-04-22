Шольц считает, что газовое эмбарго РФ не положит конец ее войне против Украины

По его словам, он "вообще не видит, чтобы газовое эмбарго положило конец войне".
По мнению Шольца, если бы президент РФ Владимир Путин шел на уступки под влиянием экономических аргументов, "он бы никогда не начал эту безумную войну".
Также канцлер заявил, что дело не в "зарабатывании денег", а в том, что правительство ФРГ хочет избежать "драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, которые никогда больше не откроются". Он заявил, что это имело бы серьезные последствия для Германии, для всей Европы и серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа. В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ.
После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.
8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.
Зеленский считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".
17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций против России из-за войны в Украине будет включать дальнейшие ограничения против российского банковского сектора. Также в новый пакет войдут ограничения против энергетического сектора РФ.