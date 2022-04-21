Украина может помочь Европе избавиться от зависимости от российских энергоносителей – ДТЭК

"Мы можем быть частью решения об отказе от российского газа, угля и энергоносителей в принципе", – сказал он.
Сахарук добавил, что с начала апреля стартовал экспорт украинской электроэнергии в Польшу, но осуществляется он в небольших объемах, поскольку этот процесс пока проходит в тестовом режиме. Он подчеркнул, что Украина может экспортировать уголь в Европу, что также поможет европейцам заменить российский ресурс, а в течение трех-пяти лет благодаря инвестициям в собственную газодобычу Украина может начать экспорт газа.
"В среднесрочной перспективе, через три-пять лет, если мы продолжим инвестировать в добычу газа, мы можем перейти в режим экспорта газа. Это тоже будет хорошее подспорье для европейцев", – подытожил Сахарук.
В НЭК "Укрэнерго" заявляли, что начало экспорта электроэнергии позволит получить дополнительные ресурсы для восстановления и развития энергетической инфраструктуры Украины в условиях войны.
Министерство энергетики оценивает в $2 млрд потери в украинском энергетическом секторе из-за полномасштабного вторжения России в Украину, об этом заявлял глава министерства Герман Галущенко в интервью "Экономической правде".
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.
В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей.
После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.
8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".
17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций против России из-за войны в Украине будет включать дальнейшие ограничения против российского банковского сектора. Также в новый пакет войдут ограничения против энергетического сектора РФ.