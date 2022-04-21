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Украина может помочь Европе избавиться от зависимости от российских энергоносителей – ДТЭК

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В течение трех-пяти лет благодаря инвестициям в собственную газодобычу Украина может начать экспорт газа, считают в ДТЭК
В течение трех-пяти лет благодаря инвестициям в собственную газодобычу Украина может начать экспорт газа, считают в ДТЭК
Фото: depositphotos.com

Синхронизация украинской энергосистемы с европейской позволит Евросоюзу отказаться от российских энергоносителей. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы можем быть частью решения об отказе от российского газа, угля и энергоносителей в принципе", – сказал он. 

Сахарук добавил, что с начала апреля стартовал экспорт украинской электроэнергии в Польшу, но осуществляется он в небольших объемах, поскольку этот процесс пока проходит в тестовом режиме. Он подчеркнул, что Украина может экспортировать уголь в Европу, что также поможет европейцам заменить российский ресурс, а в течение трех-пяти лет благодаря инвестициям в собственную газодобычу Украина может начать экспорт газа.

"В среднесрочной перспективе, через три-пять лет, если мы продолжим инвестировать в добычу газа, мы можем перейти в режим экспорта газа. Это тоже будет хорошее подспорье для европейцев", – подытожил Сахарук.

Контекст:

В НЭК "Укрэнерго" заявляли, что начало экспорта электроэнергии позволит получить дополнительные ресурсы для восстановления и развития энергетической инфраструктуры Украины в условиях войны.

Министерство энергетики оценивает в $2 млрд потери в украинском энергетическом секторе из-за полномасштабного вторжения России в Украину, об этом заявлял глава министерства Герман Галущенко в интервью "Экономической правде".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.

В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей.

После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.

8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".

17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций против России из-за войны в Украине будет включать дальнейшие ограничения против российского банковского сектора. Также в новый пакет войдут ограничения против энергетического сектора РФ.

Теги: газ, энергетика, нефть, ДТЭК, газодобыча, Европейский союз, энергобезопасность, российский газ, Дмитрий Сахарук
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