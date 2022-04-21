Украина может помочь Европе избавиться от зависимости от российских энергоносителей – ДТЭК

В течение трех-пяти лет благодаря инвестициям в собственную газодобычу Украина может начать экспорт газа, считают в ДТЭК Фото: depositphotos.com

"Мы можем быть частью решения об отказе от российского газа, угля и энергоносителей в принципе", – сказал он.

Сахарук добавил, что с начала апреля стартовал экспорт украинской электроэнергии в Польшу, но осуществляется он в небольших объемах, поскольку этот процесс пока проходит в тестовом режиме. Он подчеркнул, что Украина может экспортировать уголь в Европу, что также поможет европейцам заменить российский ресурс, а в течение трех-пяти лет благодаря инвестициям в собственную газодобычу Украина может начать экспорт газа.

"В среднесрочной перспективе, через три-пять лет, если мы продолжим инвестировать в добычу газа, мы можем перейти в режим экспорта газа. Это тоже будет хорошее подспорье для европейцев", – подытожил Сахарук.