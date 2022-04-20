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Германия полностью откажется от импорта российской нефти до конца года – глава МИД

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Бербок: Мы вдвое сократим нефть к лету и выйдем на ноль к концу года, а затем последует газ
Бербок: Мы вдвое сократим нефть к лету и выйдем на ноль к концу года, а затем последует газ
Фото: ЕРА

Германия в два раза сократит импорт нефти из РФ до лета и полностью откажется от нее до конца 2022 года. Об этом министр иностранных дел страны Анналена Бербок заявила 20 апреля на пресс-конференции в Риге, трансляцию вел Der Spiegel.

Бербок заявила, что "четко и однозначно" говорит, что Германия "полностью прекращает импорт российских энергоносителей". 

"Мы вдвое сократим нефть к лету и выйдем на ноль к концу года, а затем последует газ – в рамках совместной европейской дорожной карты, потому что наш общий отказ – полный отказ Европейского союза – является нашей общей силой", – подчеркнула она. 

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.

В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей.

После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.

8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что любые санкции против РФ, не затрагивающие нефть, "будут восприняты в Москве с улыбкой".

17 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет санкций против России из-за войны в Украине будет включать дальнейшие ограничения против российского банковского сектора. Также в новый пакет войдут ограничения против энергетического сектора РФ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Германия, газ, импорт, нефть, МИД Германии, Европейский союз, российский газ, Анналена Бербок
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