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ДЕНЬГИ

Турция готовится уменьшить зависимость от российского газа

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Турция планирует взять кредит для покупки газа у США и Европы
Турция планирует взять кредит для покупки газа у США и Европы
Фото: depositphotos.com

Турция и Deutsche Bank находятся на завершающей стадии переговоров о кредите в €1 млрд для финансирования закупок сжиженного природного газа, который снизит зависимость страны от российского импорта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Турецкий государственный оператор трубопровода Botas будет использовать эти деньги для покупки СПГ у производителей из США и трейдеров в Европе, по словам источников. Как отмечает агентство, сделка знаменует собой первый кредит компании на импорт СПГ и открывает путь для аналогичных сделок, которые позволят Botas диверсифицировать поставки, где сейчас доминируют Россия и Иран.

Заключение сделки в течение нескольких недель происходит в критический момент для турецкой компании, пострадавшей от роста цен на газ. Правительство Турции вложило в Botas  в первом квартале этого года больше денег, чем за весь 2021 год, чтобы поддерживать ее работу.

Ожидается, что кредит будет иметь срок погашения до пяти лет и может быть удвоен в размере, сообщили источники. При текущих ценах на СПГ финансирование может принести около 1 млрд м³ газа.

Bloomberg уточняет, что сейчас импорт из России обеспечивает больше половины потребностей Турции в газе. 

Контекст:

После вторжения России в Украину Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.

В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей.

После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.

8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Германия, Турция, газ, экономика, кредиты
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