Турция готовится уменьшить зависимость от российского газа

Турецкий государственный оператор трубопровода Botas будет использовать эти деньги для покупки СПГ у производителей из США и трейдеров в Европе, по словам источников. Как отмечает агентство, сделка знаменует собой первый кредит компании на импорт СПГ и открывает путь для аналогичных сделок, которые позволят Botas диверсифицировать поставки, где сейчас доминируют Россия и Иран.
Заключение сделки в течение нескольких недель происходит в критический момент для турецкой компании, пострадавшей от роста цен на газ. Правительство Турции вложило в Botas в первом квартале этого года больше денег, чем за весь 2021 год, чтобы поддерживать ее работу.
Ожидается, что кредит будет иметь срок погашения до пяти лет и может быть удвоен в размере, сообщили источники. При текущих ценах на СПГ финансирование может принести около 1 млрд м³ газа.
Bloomberg уточняет, что сейчас импорт из России обеспечивает больше половины потребностей Турции в газе.
После вторжения России в Украину Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа. Австралия объявила запрет на импорт российских энергоносителей с 25 апреля.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. 6 апреля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз рано или поздно введет ограничения на поставки российских нефти и газа.
В то же время Австрия и Венгрия заявили, что не поддержат эмбарго ЕС на российский газ. Молдова также не намерена отказываться от российских энергоносителей.
После того как российская армия вышла из Киевской области и стало известно о зверствах оккупантов против мирных жителей Украины, Европарламент призвал ЕС немедленно ввести эмбарго на российские нефть, газ, уголь и исключить РФ из G20.
8 апреля Евросоюз ввел пятый пакет санкций против России. Он включает эмбарго на поставки угля и других видов твердого ископаемого топлива из РФ, но не газа и нефти.