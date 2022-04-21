Турция готовится уменьшить зависимость от российского газа

Турецкий государственный оператор трубопровода Botas будет использовать эти деньги для покупки СПГ у производителей из США и трейдеров в Европе, по словам источников. Как отмечает агентство, сделка знаменует собой первый кредит компании на импорт СПГ и открывает путь для аналогичных сделок, которые позволят Botas диверсифицировать поставки, где сейчас доминируют Россия и Иран.

Заключение сделки в течение нескольких недель происходит в критический момент для турецкой компании, пострадавшей от роста цен на газ. Правительство Турции вложило в Botas в первом квартале этого года больше денег, чем за весь 2021 год, чтобы поддерживать ее работу.

Ожидается, что кредит будет иметь срок погашения до пяти лет и может быть удвоен в размере, сообщили источники. При текущих ценах на СПГ финансирование может принести около 1 млрд м³ газа.

Bloomberg уточняет, что сейчас импорт из России обеспечивает больше половины потребностей Турции в газе.