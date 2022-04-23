Российские оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя – мэрия

Украинские власти планировали попытаться сегодня вывезти из Мариуполя в Запорожье женщин, детей и пожилых людей. Предполагалось, что сбор будет проходить возле торгового центра "Порт-Сити". "Если все будет по плану, примерно в 12.00 начнем эвакуацию", – отмечала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Андрющенко написал, что в 11.00 у торгового центра собралось не менее 200 мариупольцев, ожидавших эвакуации.

"Вместо обещанных российской стороной автобусов к мариупольцам подъехали российские военные и приказали расходиться, потому что "сейчас будет обстрел", – рассказал он.

Фактически, пишет Андрющенко, людей разогнали принудительно.

"Автобусы так и не были поданы для погрузки. Одновременно с этим оккупанты подали автобусы на точку возле ТЦ "Метро" (200 метров от согласованной точки эвакуации), начали погрузку. После погрузки мариупольцам было объявлено, что эвакуация будет только в Докучаевск, то есть на оккупированную территорию. Права покинуть автобус людям не дали. В ответ на вопрос, почему так, прозвучал ответ про "националисты обстреляли точку эвакуации". То есть очередную ложь. Так в очередной раз россиянами была сорвана эвакуация. Нагло использовав попытки мариупольцев вернуться домой и честность украинской армии относительно прекращения огня для организации собственных замыслов", – добавил он.