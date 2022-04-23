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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты сорвали эвакуацию из Мариуполя – мэрия

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Людей, которые ждали эвакуации из Мариуполя, фактически разогнали, сообщил Андрющенко
Людей, которые ждали эвакуации из Мариуполя, фактически разогнали, сообщил Андрющенко
Фото: Андрющенко Time / Telegram

Российские оккупанты 23 апреля сорвали эвакуацию из Мариуполя Донецкой области. Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram.

Украинские власти планировали попытаться сегодня вывезти из Мариуполя в Запорожье женщин, детей и пожилых людей. Предполагалось, что сбор будет проходить возле торгового центра "Порт-Сити". "Если все будет по плану, примерно в 12.00 начнем эвакуацию", – отмечала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Андрющенко написал, что в 11.00 у торгового центра собралось не менее 200 мариупольцев, ожидавших эвакуации.

место обещанных российской стороной автобусов к мариупольцам подъехали российские военные и приказали расходиться, потому что "сейчас будет обстрел", – рассказал он.

Фактически, пишет Андрющенко, людей разогнали принудительно.

"Автобусы так и не были поданы для погрузки. Одновременно с этим оккупанты подали автобусы на точку возле ТЦ "Метро" (200 метров от согласованной точки эвакуации), начали погрузку. После погрузки мариупольцам было объявлено, что эвакуация будет только в Докучаевск, то есть на оккупированную территорию. Права покинуть автобус людям не дали. В ответ на вопрос, почему так, прозвучал ответ про "националисты обстреляли точку эвакуации". То есть очередную ложь. Так в очередной раз россиянами была сорвана эвакуация. Нагло использовав попытки мариупольцев вернуться домой и честность украинской армии относительно прекращения огня для организации собственных замыслов", – добавил он.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

20 апреля украинским властям удалось договориться о гуманитарном коридоре из Мариуполя; он не сработал так, как планировалось, но из города смогли выехать четыре автобуса с людьми.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации Верещук, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожье, Мариуполь, эвакуация, гуманитарный коридор, Докучаевск, Ирина Верещук, российские военные, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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