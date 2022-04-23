В "Метинвесте" заявили, что компания сделает все возможное для восстановления предприятий в разрушенных войной городах

"Мотивация Украины и украинцев в этой страшной войне четкая и крепкая: мы защищаем свою землю, свои дома, родных и близких, свое право на жизнь в мире на своей земле. Мы не забираем, не разрушаем чужое – мы отстаиваем свое, родное. И это придает силы и светлую веру в победу Украины в эти темные дни. И каждый в команде "Метинвест" – в карьере, возле доменной печи, прокатного стана, в гуманитарном хабе – делает свой неоценимый вклад в приближающийся день победы Украины. Это единство и есть наше непобедимое оружие", – отметил он.

Рыженков посетил недавно созданный Центр реабилитации и реинтеграции переселенцев. Вынужденным переселенцам в центре предоставляется консультативная, психологическая и медицинская помощь, приемная центра карьеры "Метинвест" оказывает помощь в трудоустройстве на предприятиях компании и коммунальных заведениях городов присутствия. Только за первую неделю работы в центр обратилось около 400 мариупольцев, сообщили в пресс-службе.

Генеральный директор "Метинвеста" также посетил комбинат "Запорожсталь", где возобновили выплавку чугуна после вынужденной остановки и консервации.

"Запорожсталь" является одним из ключевых предприятий, которое вносит весомый вклад в экономику Украины. В военное время, когда война заставила замолчать огромные и важнейшие для национальной экономики предприятия по всей Украине, любое работающее производство – это особенно важное предприятие для страны. Мы делаем все возможное для того, чтобы сегодня заложить фундамент надежного будущего: работаем над новой логистикой и освоением новых продуктов, обеспечиваем занятость эвакуированных специалистов "Метинвеста", чтобы сохранить команду", – отметил Рыженков.

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